Itaquá terá transporte gratuito nos dias do Enem

Os candidatos de Itaquaquecetuba que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dois próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro, terão transporte municipal gratuito. O objetivo é garantir o acesso aos locais de prova sem custos.

Para conseguir o benefício será necessário apresentar ao motorista um documento oficial com foto e o comprovante de inscrição. A isenção vale por duas horas antes e duas horas após a prova, sendo oferecido nas 20 linhas municipais. O benefício dá direito a duas passagens (ida e volta), facilitando o deslocamento em toda a cidade.

"É importante destacar que todos os veículos contam com equipamentos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Desta forma, garantimos mais conforto e segurança aos candidatos e usuários do transporte”, disse o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro.

"A gratuidade da tarifa será concedida unicamente nos dias de realização da prova e a utilização do benefício terá caráter pessoal e intransferível, exclusiva para residentes do município. Desejamos uma boa prova a todos", destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Para não perder o horário da prova, as informações sobre as linhas, horários de partidas e itinerários estão disponíveis no site da Expresso Planalto, empresa responsável pela prestação do serviço: expressoplanaltoitaqua.com.br. Os candidatos também podem utilizar o aplicativo Cittamobi, que disponibiliza a previsão de chegada nos pontos de embarque.