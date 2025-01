Janeiro Branco destaca a importância da saúde mental para pacientes com câncer

No “Janeiro Branco”, a saúde mental ganha destaque no calendário nacional da saúde. Essa iniciativa convida à reflexão sobre o bem-estar emocional, especialmente de quem enfrenta o diagnóstico e o tratamento do câncer. A experiência oncológica muitas vezes vem acompanhada de desafios emocionais, como ansiedade, depressão e incertezas sobre o futuro.

De acordo com o doutor Ricardo Motta, cirurgião oncológico do Hcor - Hospital do Coração, referência em tratamento oncológico na capital, cuidar da saúde mental é essencial para o enfrentamento da doença. “O câncer não é apenas uma questão física. Ele provoca um impacto emocional profundo, afetando tanto o paciente quanto sua família. Por isso, o suporte psicológico é uma extensão indispensável do tratamento oncológico.”

O profissional ressalta que o apoio emocional influencia diretamente os resultados clínicos. “Quando o paciente se sente acolhido psicologicamente, ele reage melhor aos tratamentos. O fortalecimento emocional pode contribuir para o sistema imunológico, melhorar a recuperação pós-cirúrgica e auxiliar na tolerância aos efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia.”

Além do paciente, o médico chama atenção para os familiares e cuidadores: “O câncer é uma experiência que impacta todo o núcleo familiar. Muitas vezes, os cuidadores sofrem em silêncio, e é fundamental que também recebam apoio psicológico para lidar com essa jornada.”

Por fim, o especialista destaca práticas simples que podem promover o autocuidado e o equilíbrio emocional: “Uma alimentação balanceada, atividades físicas leves e momentos de lazer são ferramentas importantes para controlar o estresse e preservar a saúde mental.”

Sobre o Janeiro Branco:

O Janeiro Branco é uma campanha nacional que visa sensibilizar a população sobre a importância da saúde mental. No contexto oncológico, reforça que a qualidade de vida do paciente depende tanto do cuidado físico quanto emocional, unindo esforços para um tratamento mais humanizado e eficaz.