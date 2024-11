'Jornada do Cérebro' tem últimas vagas abertas na Unipiaget

Restam poucas vagas para a “Jornada do Cérebro” do Unipiaget, que neste ano aborda o fascinante tema da Biologia Forense. O evento ocorre em 13 de novembro, das 13 às 17 horas, no auditório da instituição, e promete uma experiência envolvente com palestras, aulas práticas e exposição de casos reais, revelando como a ciência forense é usada na solução de crimes.

Com entrada gratuita e emissão de certificado de horas complementares, a Jornada do Cérebro é ideal para estudantes e profissionais que desejam expandir seus conhecimentos e valorizar o currículo. Os interessados devem garantir seu lugar o quanto antes, já que as vagas estão no fim. Inscreva-se agora pelo link oficial: https://www.even3.com.br/jornada-do-cerebro-unipiaget-biologia-forense-508395.