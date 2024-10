Jovem bailarino se destaca como agente cultural em Mogi das Cruzes

Hytalo Araújo, nascido em Ilhéus, Bahia, chegou a Mogi das Cruzes aos 6 anos de idade. Hoje, aos 21, celebra sua trajetória como bailarino clássico e contemporâneo, além de atuar como agente cultural e ativista em sua comunidade, a Vila Estação, em Braz Cubas. Desde 2019, Hytalo é aluno do projeto “Transversal: O Masculino e a Dança”, financiado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi das Cruzes, com o apoio da Rinnai e produção de Fernanda Moretti.

Além de sua formação em balé clássico e dança contemporânea, Hytalo participa de aulas de condicionamento físico e terapias de grupo oferecidas pelo projeto. “Depois que comecei a frequentar as aulas, nunca mais tive dor nas costas. Me tornei mais tranquilo e organizado. Agora, quero levar isso para as crianças do meu bairro e mostrar como a arte pode nos transformar”, afirma o jovem.

Hytalo não se limita ao papel de aluno. Na escola de dança, ele organiza espaços, colabora em eventos e atua como contra-regra. Sua dedicação e talento chamaram a atenção de Fernanda Moretti, que o acompanha desde o início. “Logo no primeiro dia de aula, ele se destacou em uma atividade de improvisação. Sua autenticidade e criatividade me fizeram perceber que ele estava no lugar certo. De toda a turma, ele foi o único que permaneceu até o final”, relembra a produtora.

Atualmente, Hytalo faz parte de diversos grupos e projetos, incluindo o grupo “Poesia do Corpo”, dirigido por Cleiton Costa, e o projeto fotográfico “Grafias a Dança”, de Renatto Nomura, que registra bailarinos mogianos pelas ruas da cidade. Com tanto envolvimento, ele já consegue viver da dança e apoiar sua família, formada por sete irmãos.

Além disso, Hytalo fundou o coletivo Arte do Movimento dentro da própria escola de dança, onde atua como facilitador para outros artistas. Por meio desse coletivo, ele cria oportunidades para colegas, promovendo espetáculos e abrindo novos espaços para a arte na cidade.

Com um futuro promissor, Hytalo Araújo prova que a dança pode ser um poderoso instrumento de transformação pessoal e social, trazendo novas perspectivas para sua comunidade e para a cena artística de Mogi das Cruzes.