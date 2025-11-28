Jovens da Geração Z querem independência financeira mais cedo e veem nos cursos técnicos o caminho

Mais imediatistas, a chamada Geração Z — formada por jovens nascidos entre 1995 e 2010 — tem mostrado um comportamento diferente das gerações anteriores quando o assunto é carreira e estudos.

Cada vez mais focados em conquistar a autonomia financeira o quanto antes, esses jovens têm optado pelos cursos técnicos, que oferecem formação prática e portas de entrada imediatas para o mercado de trabalho.

Pesquisas indicam que esse perfil de estudante valoriza a independência e a rapidez nos resultados, características que dialogam diretamente com a proposta do ensino técnico.

De acordo com especialistas em educação e mercado, a busca por uma renda própria mais cedo está relacionada ao perfil da Gen Z, que valoriza independência, velocidade na conquista de objetivos e capacidade de adaptação às novas demandas profissionais.

Um exemplo dessa tendência pode ser observado no Grau Técnico de Mogi das Cruzes, onde grande parte dos alunos matriculados está na faixa etária jovem. Para eles, a escolha pelo curso técnico não é apenas sobre estudo, mas sobre começar a construir a própria trajetória profissional o quanto antes.

“Os jovens estão cada vez mais conscientes de que o curso técnico pode ser uma porta de entrada sólida para o mercado. Muitos já iniciam sua vida profissional durante a formação, conquistando a independência que tanto desejam”, comenta Carlos Gomes, gestor do Grau Técnico de Mogi das Cruzes.

A tendência reflete não apenas o desejo por inserção rápida no mercado, mas também a necessidade de formar profissionais qualificados em setores que demandam mão de obra especializada.

Entre os exemplos está o jovem Vinícius Anthony Ferreira de , Assisfuncionário do Grau Técnico desde abril deste ano. Para ele, o curso técnico foi o primeiro passo para conquistar independência. “Minha mãe sempre me orientou que o curso técnico teria uma colocação mais rápida no mercado por conta da duração menor que a da faculdade, mas também sempre reforçou que não podemos deixar de estudar mais. Eu mesmo já estou planejando ingressar em uma graduação para ampliar meus conhecimentos”, afirma.

Ele conta que escolheu Administração por vocação. “Sempre gostei dessa área, e posso dizer que estudo porque amo o que faço. O curso técnico foi um grande começo, abriu portas e me deu uma colocação inicial para ingressar no mercado”.

Além da paixão pela área, Vinicius destaca o lado prático. “O curso técnico tem duração mais curta e foco na prática, o que permite entrar mais cedo no mercado já com uma profissão definida. Isso valoriza o currículo e mostra que temos conhecimento técnico e dedicação, um grande diferencial”.

Essa entrada mais rápida, segundo ele, possibilita alcançar a tão desejada independência financeira. “Ter a própria renda é o primeiro passo para conquistar autonomia. Uma qualificação logo cedo abre portas para empregos melhores e mais estáveis, mesmo antes da faculdade”.

Hoje, depois de experiências em empresas locais, ele reconhece que a administração é o caminho certo. “É uma área abrangente, onde podemos atuar em financeiro, RH, marketing e muito mais. Minha geração busca soluções diretas e aplicáveis no dia a dia, e o curso técnico oferece exatamente isso: aprendizado prático, focado em habilidades reais, em sintonia com áreas em constante evolução, como tecnologia, saúde e design”.

Ele finaliza reforçando uma frase que carrega como lema: “podem te roubar tudo, menos seu conhecimento”.