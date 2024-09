Justiça determina retirada de postagem de Flávia Verdugo contra Saulo Souza

A Justiça Eleitoral determinou à campanha da prefeita de Poá, Flávia Verdugo (PL), a retirada de postagens contra o candidato Saulo Souza (PP) das redes sociais em até 24 horas. A decisão é da juíza Vanessa Christie Enande.

A sentença determina a retirada dos vídeos, sob pena de multa diária, e a publicação de um direito de resposta em até 48 horas.

O DS obteve acesso ao documento. De acordo com a decisão, em uma das postagens, a candidata do PL alega que o adversário “foi demitido do Metrô por fraude” e na sequência alegou que o concorrente “armou um esquema criminoso para fraudar o cartão de ponto do metrô porque não queria trabalhar mais".

Para a magistrada, as publicações contêm “conteúdo ofensivo à pessoa do candidato, extrapolando o limite da liberdade de expressão, ao pontuar ofensa a honra do candidato impondo-lhe a autoria de esquema criminoso de fraude”. A juíza ainda garantiu um direito de resposta ao candidato do Progressistas.



Flávia Verdugo

O DS procurou a campanha de Flávia Verdugo, que não respondeu até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.