Justiça Eleitoral determina que Caio Cunha retire outdoor com campanha antecipada

A Zona Eleitoral de Mogi das Cruzes-SP acatou denúncia do Republicanos local e determinou que o prefeito Caio Cunha (Podemos) retire um outdoor instalado num imóvel da cidade por antecipação de campanha. A decisão foi publicada na tarde dessa segunda-feira (24).

A placa localizada num imóvel que fica entre a avenida Vereador Narciso Yague Guimarães e a rua Duarte de Freitas, na Vila Partênio, deve ser retirada em 24 horas. O prazo passa a contar a partir da data do recebimento da decisão, sob pena de multa diária de R$ 5 mil por dia de descumprimento.

A deliberação da Justiça Eleitoral também destaca que, a utilização de outdoors é proibida em toda a campanha eleitoral, sob pena que varia de R$ 5 mil a R$ 15 mil de multa.

Na semana passada, a Justiça Eleitoral já havia determinado a busca e apreensão de jornais, também considerados propaganda antecipada, na sede do Podemos de Mogi das Cruzes.

Em nota ao DS, a assessoria do prefeito Caio Cunha afirmou que o político recebeu a decisão com tranquilidade. "O pré-candidato a reeleição Caio Cunha recebe com tranquilidade a decisão, e por respeitar e defender a justiça, já determinou as adequações do espaço conforme as ponderações da juíza eleitoral".