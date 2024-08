Linha 11-Coral terá operação especial para jogo da NFL em Itaquera dia 6

A CPTM e o Metrô prepararam uma operação especial, com funcionamento dos trens 24h, para transportar quem vai à primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, na próxima sexta-feira (6) na Neo Química Arena, em Itaquera.

Com previsão de público de 46 mil pessoas, a organização da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, elaborou uma estratégia para privilegiar a chegada dos expectadores por transporte público, por meio das linhas 11-Coral e 3-Vermelha, que promovem conexão direta ao local do jogo. Dentro dessa estratégia, o estacionamento do estádio estará fechado e será permitido acesso ao perímetro da arena apenas às pessoas que portarem ingresso do evento. A circulação de trens da CPTM e do Metrô vai acontecer ininterruptamente de sexta para sábado (7).

A partir da meia-noite de sábado, todas as estações funcionarão para desembarque e as estações Corinthians-Itaquera (que atende as linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô) e Artur Alvim (que atende a Linha 3-Vermelha do Metrô) ficarão abertas para embarque. Além disso, as integrações permanecerão abertas.

Para facilitar a chegada e saída do público, uma divisão de acesso foi elaborada: os expectadores do setor Leste do estádio deverão utilizar a Linha 11-Coral e a estação Corinthians-Itaquera; já quem vai ao setor Oeste deve utilizar a Linha 3-Vermelha e a estação Artur Alvim.

Além de comunicação visual e sonora pelos trens e principais estações do sistema, funcionários das duas empresas estarão à disposição para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos. É possível também acompanhar as informações da operação e funcionamento das linhas pelas redes sociais das empresas e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento.