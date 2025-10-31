Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM têm alteração na circulação neste fim de semana

Mudanças operacionais nas linhas do Alto Tietê serão feitas para a execução de obras de melhorias e modernização da via férrea

31 outubro 2025 - 20h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM têm alteração na circulação neste fim de semanaLinhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM têm alteração na circulação neste fim de semana - (Foto: Divulgação)

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (01/11) e domingo (2), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado (1), os trens da Linha 11-Coral irão circular em via única nas estações Tatuapé e Calmon Viana, entre 21h até o fim da operação comercial, para montagem e desmontagem de equipamento de manutenção e instalação de placas fotovoltaicas.   

Já no domingo (2), na linha 11-Coral, durante o horário comercial da operação, das 4h às 24h, os trens circularão em via única na região da estação Calmon Viana para continuar a instalação das placas fotovoltaicas, iniciadas no sábado à noite. Das 8h às 17h, os passageiros precisarão ficar atentos, pois o trajeto da linha 11-Coral será entre as estações da Luz e Estudantes. Com isso, os passageiros que pretendem ir até a estação Palmeiras-Barra Funda neste período terão que fazer a baldeação para a linha 10-Turquesa e seguir até o destino final. Porém, a partir das 17h até o final da operação comercial, os trens circulam com o trajeto normal da linha, entre Palmeiras-Barra Funda e Estudantes. A manobra será necessária para a manutenção dos trilhos do local. 

Durante toda a operação comercial da linha 12-Safira neste domingo, das 4h às 24h, os trens entre as estações São Miguel Paulista e Itaim Paulista estarão em via única devido a obras de manutenção para substituição de cabos da rede aérea do local. 

Outras linhas

No domingo (2), das 9h30 às 11h, os trens da Linha 7-Rubi estarão em via única na região da estação Botujuru para manutenção da rede aérea do local. Na linha 10-Turquesa, das 4h às 8h, os passageiros que estiverem sentido Rio Grande da Serra e quiserem desembarcar na estação Juventus-Mooca, terão que seguir até a estação Ipiranga e desembarcar para reembarcar no sentido contrário e, com isso, conseguir acessar a estação desejada. A estratégia foi adotada para a manutenção da rede aérea e dos trilhos da região. 

Aos passageiros que irão depender do serviço Expresso Aeroporto neste final de semana, os trens terão intervalo de 1h. Já no domingo, a circulação das 8h às 17h do serviço será a partir da estação da Luz.  

