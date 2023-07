Livro "Câncer: Prevenção e Detecção Precoce" será lançado no CONCAN, em Salvador

Durante o XXIII Congresso Brasileiro de Cancerologia (CONCAN), o evento de maior destaque na área de cancerologia no Brasil, que acontecerá nos dias 28 e 29 de julho de 2023 em Salvador (BA), será lançada a terceira edição do livro "Câncer: Prevenção e Detecção Precoce", obra que tem como objetivo principal sensibilizar e informar a população médica acadêmica sobre a importância da prevenção, hábitos saudáveis, tratamentos e possibilidades de cura para pacientes em tratamento do câncer. A obra ainda conta com a participação de diversas personalidades de destaque no cenário médico, e terá exemplares sorteados.

O livro, de caráter institucional, foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC) e editado pelo Cirurgião Oncológico e Presidente da SBC, Dr. Ricardo Antunes. A capa do livro foi cuidadosamente ilustrada pelo renomado cartunista Mauricio de Sousa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são diagnosticados cerca de 20 milhões de novos casos de câncer por ano no mundo, o que justifica a importância da publicação deste livro. E com o propósito de desafiar o cenário atual, que é pouco otimista em relação à doença no Brasil, Dr. Ricardo Antunes, médico oncologista editor do livro, afirma que a obra busca levar o conhecimento à população em geral, tanto à classe médica quanto aos leitores leigos, formadores de opinião.

“O conteúdo é multidisciplinar e foi escrito por renomados autores e coautores nacionais do cone sul, destacando-se a prevenção dos principais tipos de câncer, os avanços na genética, cuidados paliativos e programas educacionais elaborados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) e SBC”, diz.



O livro também aborda o impacto do câncer na sociedade, com enfoque pedagógico no ensino fundamental na formação de agentes promotores de saúde.

O lançamento do livro "Câncer: Prevenção e Detecção Precoce" será um dos pontos altos do XXIII Congresso Brasileiro de Cancerologia (CONCAN), cuja apresentação da obra contará também com representantes da Academia Nacional de Medicina, Organização Pan-Americana da Saúde, Instituto Nacional de Câncer e várias outras sociedades representativas. Além disso, o prefácio foi realizado pelo Dr. Adelson Alves, presidente do grupo HEMOMED/IPC, preâmbulo de Carlos Alberto de Nóbrega e da jornalista Cláudia Colucci.

A programação completa do CONCAN e as inscrições estão disponíveis no site oficial do evento: https://concan2023.com.br/site/concan2023/sobre-o-evento.

Sobre a SBC

A Sociedade Brasileira de Cancerologia é uma entidade civil e científica, de direito privado e de utilidade pública, sem fins lucrativos. Ela é o órgão máximo da Cancerologia Brasileira e foi fundada em 25 de julho de 1946. A Sociedade foi responsável por criar todo o ensino de cancerologia no Brasil e inovação no tratamento do câncer. Atualmente, está sob a presidência do ilustre Dr. Ricardo César Pinto Antunes.

Serviço: XXIII Congresso Brasileiro de Cancerologia (CONCAN)

Data: 28 e 29 de julho de 2023

Local: Centro de Convenções de Salvador

Endereço: Av. Octávio Mangabeira, 5, Salvador, BA, 41706-690