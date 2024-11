Livro 'Mulher, Cultura e Sociedade' terá sua pré-divulgação na Expo Favela

Enquanto o Congresso Nacional discute o fim da escala 6 X 1, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 12 de novembro o projeto de lei que instituiu a Política Nacional de Cuidados, tema que norteou a produção do livro “Mulher, Cultura e Sociedade”, da jornalista Gisleine Zarbietti, que terá sua pré-divulgação na edição nacional da Expo Favela Innovation Brasil, a ser realizada entre os dias 6 e 8 de dezembro na Expo Center Norte. A obra será lançada em 2025 pela Brilharte Editorial.



A publicação abarca, entre outros assuntos, reflexões sobre representatividade, empoderamento feminino, pluralidade e diversidade de gênero, a relação da mulher com a natureza em tempos de emergência climática e feminicídio, cultura digital no viés do combate às fake news e discursos de ódio, patrimônio cultural, identidade e sustentabilidade.



Por meio da linguagem oral, “Mulher, Cultura e Sociedade” apresentará vários textos de reconhecido valor estético para elaborar narrativas propositivas que dialoguem com nosso contexto histórico e social.

A ideia da publicação surgiu na pandemia da Covid-19, período marcado por uma série de mudanças e retrocessos sociais que aprofundou a vulnerabilidade das mulheres e trouxe à tona o debate sobre o trabalho invisível.



Segundo a autora, tanto a pandemia da Covid-19 quanto a crise climática impuseram desafios que recaíram diretamente ao público feminino e escancararam a discussão sobre a necessidade de reconhecer e valorizar o trabalho de quem cuida. Nesses tempos de hiperabundância da informação marcado pela hegemonia das redes sociais é urgente ressignificar práticas que visam combater discursos de ódio, preconceito, intolerância,desinformação e fake News sobre o tema.



“O trabalho do cuidado é realizado por profissionais da saúde, professores e trabalhadores informais abrangendo principalmente as mulheres. É o grande impulsionador das economias diversas e inclusivas e para transformar a vida das mulheres é preciso tratar a periferia como potência e buscar formas de pautar o cuidado, o que se dá com a garantia de direitos”, diz ela.

Expo Favela

Durante a apresentação dos trabalho da Brilharte Editorial na Expo Favela Innovation Brasil, haverá sessão de autógrafos do livro “Por qual educação – impasses entre utopia e realidade”, de Claudio Domingues Fernandes.