Mãe de Valdemar Costa Neto morre aos 99 anos em Mogi das Cruzes

Leila Caran Costa, mãe do presidente do PL e ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, morreu aos 99 anos na madrugada desta terça-feira (3), em Mogi das Cruzes.

A causa da morte não foi divulgada pela família. Leila foi esposa do ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Waldemar Costa Filho, e desempenhou o papel de primeira-dama do município durante o mandato do marido.

O velório está sendo realizado na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes desde as 10h. O sepultamento será às 16h no Cemitério São Salvador.

Pelas redes sociais, autoridades e aliados do PL na região do Alto Tietê manifestaram pesar e apoio a Valdemar Costa Neto neste momento de luto.

A prefeita eleita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), se pronunciou pelas redes sociais:

“Seu legado de amor e compromisso com Mogi ficará para sempre em nossos corações. Neste momento de luto, manifesto minha solidariedade à sua família, especialmente ao seu filho, Valdemar Costa Neto, e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Dona Leila.”

O atual prefeito de Mogi, Caio Cunha (Pode), também lamentou a perda. Em suas redes, declarou ter recebido a notícia “com profunda tristeza” e destacou que Leila “deixa um legado de cuidado e amor”. O prefeito decretou luto oficial de três dias pela morte da ex-primeira-dama.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), também se manifestou:

“Leila deixou um legado de força, amor e dedicação, sendo um pilar fundamental para sua família e para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.”

O prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi (PL), ressaltou que Leila foi “uma mulher exemplar” e destacou sua trajetória:

“Ela viveu com dignidade e força, deixando um legado importante para nossa região.”