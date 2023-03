Magic City inaugura Atlântica, nova área do parque aquático com 4.400m²

A Atlântica, nova área com 4.400 m² do complexo de lazer Magic City, localizado em Suzano, está oficialmente inaugurada. O espaço foi apresentado em evento especial na última sexta-feira (10) com a presença de autoridades e influenciadores.

O público já pode curtir as novidades do espaço premiado, que incluem novas atrações e espaço para os visitantes, frutos de uma série de investimentos do Magic City.

Durante a fase de construção, a área foi vencedora do prêmio Mauricio de Sousa 2022 em Orlando (EUA) na categoria Projeto em desenvolvimento. A nova área ganhou este nome em homenagem à sua localização, no coração de uma das florestas mais ricas em biodiversidade, fauna e flora, a Mata Atlântica.

Uma das metas da nova área é fomentar ainda mais o turismo da região. O papel de destaque do complexo de lazer na economia local foi reconhecido pelas autoridades que prestigiaram o evento de inauguração. Entre os presentes estavam a deputada federal Renata Abreu e Luciane Leite, secretária executiva da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo.

“É muito marcante quando a gente vem aqui e vê a inauguração de mais uma área de um estabelecimento que está gerando empregos, dando oportunidade e alimentando famílias.”, comentou a deputada Renata Abreu. Também marcaram presença Walmir Pinto, vice-prefeito de Suzano, e os vereadores Artur Takayama e Max Eleno Benedito.

Com lista de convidados extensa, o evento também foi acompanhado por famosos e influenciadores digitais, como os atores Leonardo Oliveira, Kauan e Vinicius Siqueira. A festa teve apoio de parceiros comerciais. A recepção contou com uma mesa com diversos tipos de queijos da Quatá, Chopp à vontade da Cervejaria Germânia. Para refrescar o dia quente, muito açaí da Açaí Fruta Brasileira, sorvetes da Nestlé e bebidas geladas da Coca-Cola.

Novidades

Após planejamento e investimentos, o parque abriu as portas da Atlântica com boa recepção do público. O limite de visitantes aumentou. Agora, o Magic City pode receber mais mil pessoas diariamente. O novo espaço conta com um rio lento, torre com três toboáguas, Spray Park, nova hamburgueria, novos vestiários e ponto de recarga.

Entre as atrações, está o Rio Guaió que tem algo inédito: é o primeiro rio lento com um vidro com três metros de largura que permite que as pessoas visualizem os banhistas dentro da piscina. O rio tem um percurso de 130 metros de percurso e mais de um milhão de litros d'água.

Outra novidade é o Mirante das Estrelas, que tem uma torre com vista privilegiada com seus 17 metros de altura. A atração terá três novos toboáguas, chamados Constelação, Eclipse e Galáxia. Uma outra atração é o Spray Park, chamado de ‘Nascentes’, que trará jatos d'água que alcançam 2,5 metros de altura e formam uma espécie de ‘dança’ inspirada nas nascentes dos rios que encontramos na natureza.