Mais da metade das cidades nunca elegeu prefeita nos últimos 20 anos

O Alto Tietê elegeu nas últimas seis eleições (20 anos) apenas quatro prefeitas mulheres e 87 vereadoras. Isso significa que 60% dos municípios da região nunca elegeram uma prefeita. O número se baseia em levantamento realizado pelo jornal Folha de S. Paulo sobre candidatas eleitas no País desde 2000.

Nesse período, foram eleitos ou reeleitos pelo menos 60 candidatos na região, uma vez que em cada eleição dez são eleitos (a região é composta por dez cidades). Ou seja, do total de eleitos ao Executivo nesses vinte anos, 6,6% são mulheres, os outros 93,3%, são homens. O número, porém, entra em contradição com o número de eleitores. Conforme reportagem do DS, com base em números do TSE, 52,4% do eleitorado no Alto Tietê são mulheres e 47,4% são homens. O Alto Tietê soma 644.794 mulheres aptas a votar e 583.214 homens. São mais mulheres com possibilidade de votar, mas a minoria consegue se eleger.

Prefeitas eleitas

A primeira prefeita eleita no Alto Tietê neste século foi Conceição Aparecida Alvino, eleita em Guararema no ano de 2000. Ela é mãe do deputado federal e ex-prefeito de Guararema, Marcio Alvino. Depois dela, só 16 anos depois, outra mulher assumiu o Executivo na região. Fábia da Silva Porto, em Santa Isabel, foi a segunda mulher eleita. E por fim, na última eleição, em 2020, Priscila Gambale e Marcia Bin foram eleitas, em Ferraz e Poá, respectivamente. Para a eleição deste ano, são oito candidatas mulheres.

Vereadoras

Entre as mulheres eleitas para o Legislativo, Mogi aparece em primeiro com 17 candidatas, seguido por Arujá, com 11, e Santa Isabel e Suzano com dez cada.

País

A reportagem da Folha de S. Paulo, sobre as mulheres eleitas no Brasil nesses 20 anos, aponta que 3.557 municípios brasileiros, o equivalente a 64% do total, não tiveram nenhuma prefeita eleita desde as eleições do ano 2000.

No mesmo período, em 28 cidades do país, não houve vereadora escolhida pelo voto direto e, em 24 delas, nem prefeitas nem vereadoras.

A ausência de candidatas eleitas observada de 2000 a 2020 considerou nomes de eleitas tanto em pleitos ordinários quanto suplementares – realizados em caso de indeferimento de registro, cassação do diploma ou perda do mandato do candidato eleito.