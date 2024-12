Mais de 10 mil comércios no Alto Tietê seguem em funcionamento até o dia 31

O comércio do Alto Tietê segue funcionando normalmente até o dia 31 de dezembro e fecha no dia 1º de janeiro, de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Valterli Martinez. Atualmente, o Alto Tietê tem cerca de 14 mil comércios varejistas, entre empresas de grande e pequeno portes e microempreendedores.

De acordo com o chefe do sindicato, o comércio de rua pode funcionar até as 22 horas do último dia do ano, enquanto as lojas de shopping ficam abertas até as 23 horas. A partir do dia 2 de janeiro, o funcionamento volta ao normal, com as lojas de rua funcionando das 8 às 18 horas e os comércios de shopping das 10 às 20 horas. Ambos os horários podem ser estendidos por 2 horas.

Para os últimos dias do ano, a expectativa é que o movimento continue “ótimo” para os comerciantes, mesmo após o Natal. “Geralmente cai um pouco, o principal é o Natal. Mas ainda assim é um período ótimo para vender, pois as trocas dos presentes de Natal acabam gerando novas vendas para o comerciante, representando um aumento nas vendas até a primeira quinzena de janeiro”, disse Valterli.

As vendas neste Natal cresceram entre 7% e 10% de acordo com o presidente do sindicato. “Alimentação foi o setor que mais cresceu, com 10%. Vestuário em média subiu 7%, calçados 8%, produtos eletrônicos 9%. Tivemos um bom crescimento em relação ao mesmo período do ano passado”.