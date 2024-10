Mais de 100 pessoas participam de evento sobre o Sistema B em Mogi

O Café B, promovido pelo Sistema B, em parceria com a Soulcial, reuniu ontem, dia 30 de setembro, em Mogi das Cruzes, mais de 150 pessoas. O evento, realizado no auditório Maurício de Sousa, dentro do Centro Universitário Braz Cubas, trouxe à tona discussões em torno da agenda ESG, que consiste em práticas corporativas baseadas em ações Ambientais, Sociais e de Governança. A sigla, difundida no mundo todo, é uma forma da sociedade, dos investidores e dos clientes, exigirem das empresas mais envolvimento nessas áreas.

A empresa EduK, startup especializada em conteúdos profissionalizantes e geração de renda, certificada pelo Sistema B, participou do painel e compartilhou suas experiências. “Não existe um setor responsável por mudar o mundo; precisamos focar na colaboração”, disse a Head de Sustentabilidade na EduK, Luciana Scapin, que participou ao lado do Gerente Sênior de Estratégia de Impacto da EduK, Thiago Leon.

Para o reitor do Centro Universitário Braz Cubas, Rafael Ribeiro, a academia também deve buscar envolver seu corpo docente e discente em ações com foco na comunidade e nas empresas. “Estamos planejando um evento focado em outras empresas, para nos aproximarmos delas, ampliarmos o diálogo e fazermos mais ações em conjunto”.

A Soulcial, representada pelo co-CEO Rodrigo Morales, destacou o desafio de engajar as pessoas e impactar positivamente a sociedade. “É a mudança de percepção de todos os envolvidos que vai ampliar o impacto social e possibilitar a mudança de realidades”.

Participaram do evento, estudantes, representantes de empresas, organizações e entidades sociais da região. O Sincomércio também foi um apoiador do Café B. Ao final, foi criada uma Comunidade ESG Alto Tietê, para troca de experiências, envio de materiais e aprimoramento sobre o tema na região.



Sistema B

O Sistema B é um movimento global que surgiu nos Estados Unidos em 2006 e que visa redefinir o sucesso empresarial, priorizando não apenas os lucros, mas também o bem-estar da sociedade e do planeta. Para receber a certificação internacional como Empresa B, as organizações precisam se comprometer com práticas de responsabilidade social e ambiental, alinhadas com os princípios do ESG. No total, o Brasil conta com 317 Empresas B, entre elas, Natura, Movida, Arezzo&CO, Hering, Reserva, Danone, GerdauSummit, Vedacit, entre outras.



Soulcial

A Soulcial, idealizada pelos co-CEOs Juliana Bertin e Rodrigo Morales, é uma startup de impacto social, que visa mobilizar recursos em apoio a entidades sociais por meio de doações de cupons fiscais, tanto com CPF quanto sem. Esses recursos são gerados a partir de uma parcela do imposto sobre compras realizadas no Estado de São Paulo, conforme previsto pela Lei da Nota Fiscal Paulista. No entanto, a atuação da empresa vai além da simples arrecadação de fundos. A missão é engajar pessoas e empresas em projetos sociais, criando uma rede de solidariedade e transformação social. A plataforma gamificada da Soulcial já gerou mais de R$ 3,6 milhões em doação para mais de 60 entidades sociais do estado de São Paulo.