Mais de 14,4 mil mesários devem atuar no Alto Tietê nas eleições

Mais de 14,4 mil mesários deverão atuar durante as eleições municipais no Alto Tietê. A estimativa é baseada no último pleito, em 2022, quando 14.484 mesários atuaram na região, segundo os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Segundo o TRE, o prazo para regularização da situação eleitoral, transferência ou alistamento terminou no dia 8 de maio. Os requerimentos estão passando por processamento e, devido a isso, o órgão não possui o número exato de mesários na próxima eleição.

O número, conforme explica o TER, leva em consideração a quantidade de eleitores do município, pois os eleitores são divididos em seções eleitorais, onde cada uma conta com quatro mesários: 1º mesário, 2° mesário e secretário.

Em Suzano, cerca de 2,7 mil devem comparecer na última eleição. O DS procurou os dois cartórios da cidade. Segundo o Cartório da 181ª Zona Eleitoral, 1.600 mesários serão convocados neste ano. Já o cartório da 415ª Zona Eleitoral não possui a informação.

Em Mogi das Cruzes, a expectativa é de que 3.911 mesários sejam convocados, enquanto Itaquaquecetuba deve contar 2.860. Ferraz de Vasconcelos fecha o bloco das principais cidades da região com 1.750.

Arujá (835), Biritiba Mirim (282), Guararema (289), Poá (1.116), Salesópolis (197) e Santa Isabel (519) fecham a lista das cidades da região.

Quem pode participar?

O eleitor ou eleitora deve ter mais de 18 anos para se candidatar. É necessário estar em dia perante a Justiça Eleitoral. Depois da inscrição, o interessado passa a fazer parte de uma lista e, assim que houver necessidade, será convocado pela respectiva zona eleitoral. No site da Justiça Eleitoral há o “Canal do Mesário”, onde consta o passo a passo para realizar a inscrição.