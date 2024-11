Mais de 4 mil estudantes ferrazenses participam do Saresp nesta quarta

Cerca de 4 mil alunos da rede municipal de Ferraz de Vasconcelos participarão do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o Saresp, nesta quarta-feira, 13 de novembro. O exame será aplicado nas 21 escolas do Ensino Fundamental, de 2° e 5° ano, e avalia competências e habilidades em matemática e língua portuguesa.

Com duração de 3h30, a prova impressa será realizada no turno regular dos alunos. Promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o Saresp tem como finalidade produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional.

Na rede ferrazense, as unidades têm incentivado a participação dos estudantes e familiares. A mobilização escolar reforça a importância da presença das crianças com atividades e ações de engajamento, para cativar os alunos e tornar esse momento saudável e organizado.

“Estamos ansiosos para mais uma avaliação do Saresp na nossa cidade e contamos com a presença de todos os estudantes. Por meio dele, vamos avaliar o diagnóstico educacional, os professores poderão ajustar suas abordagens pedagógicas, além de preparar as crianças para exames de grande escala”, afirma a secretária de Educação, Paula Trevizolli.