Mais de 600 alunos participaram da Formatura do Proerd em Ferraz de Vasconcelos

Hoje é dia de.. Proerd! O grito das crianças ecoou por todo espaço Montreal Eventos localizado no Jardim Tanquinho, nesta quinta-feira (25). Esse é o clássico bordão que marca o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) que levou mais de 600 crianças até o espaço para a cerimônia de colação de grau.

Alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs): Prefeito Ângelo Castelo (PAC), Abílio Secundino Leite, Luciano Poletti e Dr. Joracy Cruz participaram da ação.

A cerimônia contou com apresentação musical, entrega de presente aos professores, homenagens aos policiais que ministraram as aulas e a presença de diversas autoridades da região.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) é uma iniciativa preventiva conduzida por policiais militares fardados em parceria com escolas e famílias. O objetivo principal é ensinar crianças e adolescentes a resistirem às drogas e à violência, promovendo a cidadania e o desenvolvimento de habilidades para tomar decisões seguras e responsáveis

A aluna da Emeb Prefeito Angelo Castelo, Manoella Melo, gostou muito das aulas e pretende sempre lembrar do conteúdo no dia a dia: “Eu gostei demais das aulas e quero sempre levar isso para a minha vida, todos os ensinamentos que tive com os policiais foram extremamente importantes“, relatou.

Além disso, muitas famílias também estiveram presentes para prestigiar os alunos que no final receberam o certificado de conclusão