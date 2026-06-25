Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 25 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Educação

Mais de 600 alunos participaram da Formatura do Proerd em Ferraz de Vasconcelos

25 junho 2026 - 14h58Por De Ferraz
Mais de 600 alunos participaram da Formatura do Proerd em Ferraz de VasconcelosMais de 600 alunos participaram da Formatura do Proerd em Ferraz de Vasconcelos - (Foto: Vinicius Cavalcante/SecomFV)

Hoje é dia de.. Proerd! O grito das crianças ecoou por todo espaço Montreal Eventos localizado no Jardim Tanquinho, nesta quinta-feira (25). Esse é o clássico bordão que marca o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) que levou mais de 600 crianças até o espaço para a cerimônia de colação de grau. 

Alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs): Prefeito Ângelo Castelo (PAC), Abílio Secundino Leite, Luciano Poletti e Dr. Joracy Cruz participaram da ação. 

A cerimônia contou com apresentação musical, entrega de presente aos professores, homenagens aos policiais que ministraram as aulas e a presença de diversas autoridades da região. 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) é uma iniciativa preventiva conduzida por policiais militares fardados em parceria com escolas e famílias. O objetivo principal é ensinar crianças e adolescentes a resistirem às drogas e à violência, promovendo a cidadania e o desenvolvimento de habilidades para tomar decisões seguras e responsáveis 

A aluna da Emeb Prefeito Angelo Castelo, Manoella Melo, gostou muito das aulas e pretende sempre lembrar do conteúdo no dia a dia: “Eu gostei demais das aulas e quero sempre levar isso para a minha vida, todos os ensinamentos que tive com os policiais foram extremamente importantes“, relatou. 

Além disso, muitas famílias também estiveram presentes para prestigiar os alunos que no final receberam o certificado de conclusão

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz incentiva população a colaborar na conservação urbana
Serviços Urbanos

Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz incentiva população a colaborar na conservação urbana

Pneumologista da UMC esclarece mitos e verdades sobre doenças no inverno
Região

Pneumologista da UMC esclarece mitos e verdades sobre doenças no inverno

Prefeituras ampliam atendimento via WhatsApp aos serviços públicos
Região

Prefeituras ampliam atendimento via WhatsApp aos serviços públicos

Câmara de Mogi doa 1.151 cobertores para a Campanha do Agasalho 2026
Região

Câmara de Mogi doa 1.151 cobertores para a Campanha do Agasalho 2026

Pré-candidato ao governo, Haddad visita Suzano e Mogi nesta sexta
Região

Pré-candidato ao governo, Haddad visita Suzano e Mogi nesta sexta

Após duas décadas sem mudanças, São Paulo endurece penalidades ambientais e fortalece fiscalização
Meio Ambiente

Após duas décadas sem mudanças, São Paulo endurece penalidades ambientais e fortalece fiscalização