Câmara de Mogi doa 1.151 cobertores para a Campanha do Agasalho 2026

O presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, José Francimário Vieira (PL), o Farofa, recebeu na tarde desta quarta-feira, 24, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis, para fazer uma doação de 1.151 cobertores para a Campanha do Agasalho 2026.

Além deles, participaram da cerimônia os vereadores Edson Santos (PSD), Clodoaldo de Moraes (PL), Juliano Botelho (PL), Mauro Araújo (MDB), Priscila Yamagami (PL), Rodrigo Romão (PCdoB) e Mauro Yokoyama (PL).

“É uma honra participar da campanha do agasalho. Com a ajuda dos vereadores, de empresários e também dos nossos servidores, batemos a nossa própria meta, alcançando 1.151 cobertores. Fiquei muito feliz porque superamos o desafio, que era obter mil itens”, disse Farofa.

Maira Cusatis agradeceu a doação. “Muito obrigada a cada um de vocês pela colaboração. Esses cobertores serão muito úteis. Começamos a entregar as doações nos bairros mais distantes, que são mais frios, para depois levarmos para bairros mais centrais. Agradeço imensamente à Câmara, que sempre foi muito parceira do Fundo Social”, disse.

A campanha do Agasalho 2026 prosseguirá até o próximo dia 9 de agosto, com cerca de 200 pontos de arrecadação espalhados por toda a Cidade.

A iniciativa também está arrecadando meias, toucas, roupas infantis e adultas, além de mantas e trajes para pets.

Todos os itens arrecadados serão destinados a mais de 180 entidades, associações e lideranças comunitárias cadastradas junto ao Fundo Social, que realizam atendimento direto às famílias em situação de vulnerabilidade.

Também é possível realizar entregas diretamente na sede do órgão, localizada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, no Centro Cívico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações: 4798-6365.