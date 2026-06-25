Prefeituras ampliam atendimento via WhatsApp aos serviços públicos

As prefeituras da região ampliaram o uso do WhatsApp como canal de atendimento à população. O aplicativo já é utilizado para confirmação de consultas, solicitação de serviços urbanos, orientações sobre programas habitacionais, atendimento tributário e suporte. Municípios como Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz, Arujá e Guararema informaram que pretendem ampliar a oferta de serviços digitais nos próximos anos.

Em Suzano, diferentes secretarias utilizam o aplicativo para atendimento ao público. A Operação Cata-Treco recebe solicitações para agendamento da retirada de materiais em diversos bairros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente utiliza o canal para confirmar a participação dos moradores inscritos nos mutirões de castração de animais.

O Cadastro Único (CadÚnico) também dispõe de um canal de tira-dúvidas via WhatsApp, mas a prefeitura informou que o número está sendo atualizado. Já o Setor de Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza atendimento por meio da assistente virtual. Na área da saúde, as unidades municipais utilizam seus próprios canais para confirmação de consultas, exames e realização da busca ativa de pacientes.

Em Mogi das Cruzes, o WhatsApp é utilizado por diferentes secretarias. Na Saúde e Bem-Estar, o aplicativo atende gestantes e puérperas, disponibiliza um canal exclusivo para informações e denúncias sobre dengue, realiza o agendamento de transporte para pacientes e integra o programa Medicamento em Casa, voltado a idosos com hipertensão e diabetes.

A Secretaria de Cultura utiliza o canal para agendamentos de atividades, atendimento sobre editais e leis de incentivo e ações de educação patrimonial.

Também é usado para divulgação de vagas de emprego, informações sobre atividades esportivas, atendimento do Centro Municipal de Paradesporto, esclarecimentos sobre o transporte coletivo, informações da rede municipal de ensino e diversos serviços do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), como comunicação de vazamentos, reativação de ligações, revisão de faturamento e solicitação de informações.

Confira os contatos de cada setor na tabela.

Nas demais cidades, os serviços são concentrados em áreas específicas.

Em Ferraz, o WhatsApp é utilizado para orientações sobre auxílio-moradia, regularização fundiária, programas habitacionais, atendimentos a microempreendedores individuais (MEIs), informações sobre linhas de crédito do Banco do Povo e confirmação de consultas especializadas.

O município também reúne diversos serviços digitais na plataforma Simplifica Ferraz, além de prever a ampliação gradual dos serviços digitais.

Em Arujá, o aplicativo é utilizado para atendimento financeiro voltado à regularização de débitos municipais e para confirmação de consultas na rede de saúde. A prefeitura informou que pretende ampliar a integração do WhatsApp com outros setores da administração.

Já Guararema mantém atendimento geral pelo aplicativo, além de canais específicos para confirmação de consultas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e orientações sobre Obras Particulares. Segundo a administração municipal, há planos para ampliar os serviços, acompanhando investimentos em tecnologias como protocolos online, totens de autoatendimento e IPTU 100% digital.

Diferente dos demais municípios, Itaquaquecetuba informou que não oferece serviços públicos por meio do WhatsApp. Os atendimentos são realizados pelo portal institucional, pelas unidades presenciais e pelos canais próprios de cada secretaria, e não há previsão de implantação desse formato de comunicação.

Santa Isabel também informou que, atualmente, os serviços são prestados apenas por meio do e-mail institucional, da Ouvidoria (e-Ouve) e do site oficial da prefeitura.

Poá e Biritiba Mirim não responderam aos questionamentos até o fechamento desta matéria.