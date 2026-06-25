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Jornal Diário de Suzano - 25/06/2026
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Serviços Urbanos

Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz incentiva população a colaborar na conservação urbana

Município conta com 43 coletores em atuação e recolhe, em média, 400 toneladas de resíduos por mês

25 junho 2026 - 15h08Por de Ferraz
Município conta com 43 coletores em atuação e recolhe, em média, 400 toneladas de resíduos por mêsMunicípio conta com 43 coletores em atuação e recolhe, em média, 400 toneladas de resíduos por mês - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos segue investindo na manutenção da limpeza urbana e na qualidade dos serviços prestados à população. Atualmente, a coleta de resíduos sólidos domiciliares é realizada por uma empresa terceirizada que disponibiliza 43 coletores para atender os bairros do município, garantindo a regularidade do serviço.

O trabalho desempenhado pelas equipes é fundamental para a saúde pública, a preservação ambiental e o bem-estar dos moradores. Mensalmente, são recolhidas cerca de 400 toneladas de resíduos em toda a cidade, volume que demonstra a importância da coleta regular para evitar o acúmulo de lixo nas vias públicas e promover um ambiente urbano mais limpo e organizado.

Além da coleta de resíduos, as ações de zeladoria executadas pela administração municipal têm papel estratégico na prevenção de riscos e na valorização dos espaços urbanos. Os serviços contribuem para a conservação de áreas públicas, acompanham o crescimento da cidade e atendem às demandas da população, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida para os ferrazenses.

“A limpeza urbana é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população. Nossas equipes trabalham diariamente para manter a cidade organizada e oferecer mais qualidade de vida aos moradores, mas a colaboração da comunidade é indispensável. O descarte correto dos resíduos e a denúncia de irregularidades ajudam a preservar os espaços públicos e tornam Ferraz de Vasconcelos uma cidade cada vez mais limpa e acolhedora para todos”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

Para fortalecer esse trabalho, a Prefeitura destaca a importância da colaboração da população no combate às irregularidades, especialmente em casos de descarte inadequado de resíduos em vias, terrenos e áreas públicas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima à Guarda Civil Municipal (GCM), por meio do telefone 153. 

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