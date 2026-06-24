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Jornal Diário de Suzano - 24/06/2026
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Região

Pré-candidato ao governo, Haddad visita Suzano e Mogi nesta sexta

Ele estará às 13h30 no projeto 'Casa Amarela' falando com artistas do Alto Tietê. Também falará com produtores

24 junho 2026 - 16h51Por Edgar Leite - da Reportagem Local
Ex-ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT)Ex-ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) - (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

O ex-ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo nas eleições deste ano, visita Suzano nesta sexta-feira, dia 26 de junho.

Ele estará às 13h30 em um encontro com artistas do Alto Tietê na ‘Cassa Amarela’, Rua Jamil D’Aglia, 211, Centro de Suzano.

Na ocasião será recebido pelo ex-vice-prefeito Walmir Pinto e pelo escritor Sacolinha, organizadores da ‘Casa Amarela’ - um espaço aberto à população para discussão de ideias e projetos culturais.

Há expectativa de Haddad visitar as obras do Hospital Federal de Suzano. 

Às 16 horas, o pré-candidato estará em Mogi das Cruzes em encontro com produtores rurais da Associação de Produtores Rurais do Distrito de Jundiapeba (Aprojur) na Rua Municipal Santo Ângelo. O ex-vereador Rodrigo Valverde vai acompanhar o ex-ministro.

Às 18 horas, Haddad segue para Guarulhos.

É a segunda vez que ele disputa o cargo. Em 2022, chegou ao segundo turno e foi derrotado pelo atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Para concorrer, Haddad deixou o Ministério da Fazenda em 19 de março de 2026. A pré-candidatura foi confirmada pelo PT no mesmo dia, em evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. A candidatura será oficializada na convenção partidária, prevista para agosto.

A expectativa é de que o ex-ministro volte a fazer visitas nas cidades do Alto Tietê. 

 

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