Mais de mil doses da vacina contra a dengue estão disponíveis em Santa Isabel; procura é baixa

Crianças e jovens com idades entre 10 e 14 anos que ainda não tomaram a vacina contra a Dengue devem procurar os postos de saúde de Santa Isabel para atualizar a caderneta de vacinação. O público-alvo definido pelo Ministério da Saúde é o mais suscetível ao agravamento do quadro pela doença e também o que tem mais dificuldade de adesão à campanha.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, André Camargo, os 12 postos de saúde do município têm doses da vacina, tanto para a primeira, quanto para a segunda dose do esquema vacinal, que deve ser realizado em um intervalo de três meses: “É importante que esse público esteja devidamente vacinado antes da chegada do verão, quando os casos tendem a aumentar”.

O médico generalista, Daniel Bastos, destaca que a vacina é uma grande conquista da ciência e completar o esquema vacinal com as duas doses, é essencial: “A vacinação contra a dengue tem como objetivo reduzir as hospitalizações e óbitos decorrentes da infecção pelo vírus na população alvo da campanha”.

Nas unidades de saúde do município, a procura pelas doses é baixa e grande parte do público-alvo que tomou a primeira dose, não completou o esquema vacinal no prazo preconizado pelo Ministério da Saúde: “Para garantir a efetividade da vacinação é necessário tomar as duas doses, no intervalo de 90 dias”, alerta André.

Para se vacinar, basta comparecer a qualquer unidade de saúde de Santa Isabel – junto a um responsável - tendo em mãos um documento pessoal, o Cartão SUS e a caderneta de vacinação. As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, entre às 07h e às 16h, com exceção da UBS I, que opera em horário estendido, entre às 07h e às 19h.