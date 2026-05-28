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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Saúde

Mara Bertaiolli acompanha primeiros atendimentos na Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança

Chefe do Executivo visitou os espaços, conversou com pacientes e colaboradores e verificou a qualidade dos serviços na unidade, que passou a receber gestantes do Mãe Mogiana na segunda-feira (25/05)

28 maio 2026 - 11h51Por da Reportagem Local
Prefeita Mara Bertaiolli entre a secretária de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, e o secretário-adjunto, Luiz BotPrefeita Mara Bertaiolli entre a secretária de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, e o secretário-adjunto, Luiz Bot - (Foto: Divulgação/PMMC)

A prefeita de Mogi Mara Bertaiolli visitou, nesta quarta-feira (27/05), a Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa, em Braz Cubas, para acompanhar de perto os primeiros dias de funcionamento da unidade, que começou a atender o programa Mãe Mogiana na segunda-feira (25/05). Durante a visita, ela conversou com gestantes, ouviu relatos sobre o atendimento prestado e verificou o funcionamento dos serviços oferecidos às futuras mães mogianas.

Nos dois primeiros dias de atendimento, a nova maternidade realizou 116 consultas e 11 exames (entre cardiotocografias e coletas), marcando o início da operação gradual do complexo hospitalar, considerado o mais moderno da região.

Durante a agenda, Mara percorreu os setores do programa Mãe Mogiana, acompanhou os fluxos de atendimento e reforçou a importância do acolhimento humanizado às pacientes. A prefeita também conversou com profissionais de saúde e destacou o compromisso da administração municipal em oferecer uma estrutura pública com padrão de excelência para mães e bebês.

“Eu quis vir pessoalmente para conversar com as mães, entender como elas estão sendo acolhidas e garantir que cada gestante seja atendida com respeito, carinho, agilidade e segurança. Essa maternidade foi planejada para oferecer cuidado humanizado, estrutura moderna e eficiência no atendimento. Estamos falando de um momento único na vida dessas mulheres e elas merecem ser tratadas com toda dignidade e atenção”, destacou a prefeita.

A Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança foi inaugurada oficialmente no último dia 9 de maio, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, e iniciou os atendimentos de forma faseada a partir desta segunda-feira (25/05), com consultas e exames do programa Mãe Mogiana. Neste primeiro momento, as gestantes contam com atendimento em obstetrícia, pediatria, psicologia, nutrição, assistência social, vacinação e exames em um único espaço.

O prédio possui 8 mil metros quadrados de área construída, sete andares e 90 leitos, além de estrutura completa voltada ao atendimento materno-infantil, com UTI Neonatal, Banco de Leite Humano, alojamento conjunto, centro obstétrico e equipamentos de última geração. A unidade tem capacidade para até 400 partos por mês e cerca de 2 mil atendimentos obstétricos de urgência mensais quando estiver em pleno funcionamento.

A implantação dos serviços ocorrerá em etapas. Em junho e julho, os atendimentos iniciados serão ampliados e consolidados. Já em agosto, começam os partos, entram em operação a UTI Neonatal e o alojamento conjunto e, pronto atendimento obstétrico, em sua capacidade plena

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