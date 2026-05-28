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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Região

Priscila Gambale cobra ampliação de creches e aguarda resposta do Estado

Município pleiteia parceria com o governo estadual para ampliar atendimento na educação infantil e reduzir demanda por vagas

28 maio 2026 - 07h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
Priscila Gambale Informou que está cobrando do Estado ampliação de creches no municípioPriscila Gambale Informou que está cobrando do Estado ampliação de creches no município - (Foto: Divulgação)

A prefeita Priscila Gambale informou que está cobrando do Governo do Estado de São Paulo a ampliação de creches no município de Ferraz para ampliar o número de vagas na educação infantil. Segundo ela, a administração municipal já mantém parceria com o Estado para a ampliação de uma unidade, mas busca autorização para contemplar outras três creches na cidade.

De acordo com a chefe do Executivo, o município havia solicitado inicialmente cinco creches dentro do programa estadual, porém apenas uma foi contemplada até o momento. Agora, a prefeitura tenta garantir novas liberações antes do período eleitoral no mês de julho, quando o Governo Estadual fica impedido de firmar contratos e convênios com os municípios.

“A previsão é até começo do mês que vem a gente ter a autorização ou não dessa parceria”, afirmou a prefeita. Ela destacou ainda que a Secretaria Municipal de Educação acompanha as tratativas junto ao governo estadual para acelerar a liberação dos projetos.

Caso a autorização seja concedida dentro do prazo, a prefeitura pretende iniciar ainda neste ano os processos de licitação e elaboração dos projetos técnicos. Segundo a prefeita, a expectativa é que, após o período eleitoral e com a tramitação concluída, as obras possam ser iniciadas.

A administração municipal afirma que a ampliação das creches é considerada prioridade para atender a demanda crescente por vagas na rede pública de ensino infantil.

 

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