Mara Bertaiolli atinge 46,3% das intenções de voto e tem chance de vencer no 1º turno

A candidata à Prefeitura de Mogi, Mara Bertaiolli (PL), lidera, com 46,3% das intenções de voto, nova pesquisa eleitoral na cidade, conforme divulgou a Paraná Pesquisa nesta terça-feira. A liberal pode vencer a disputa ainda em primeiro turno e se tornar a primeira mulher eleita na história da cidade. No cenário estimulado, Mara registra 46,3% e Caio Cunha (Podemos), que tenta a reeleição, está com 26,5%.

Na sequência, vem o candidato Rodrigo Valverde (PT), com 13,2%. Sheila Mantovani (Mobiliza) aparece com 1,4%, e, por último, Roberto Rodrigues (PRTB), com 0,7%. Não sabem ou não responderam são 5,5% e votos brancos ou nulos, 6,3%.

Se comparado com os índices do Instituto Real Time Big Data, divulgado em 26/9, a postulante à majoritária pelo PL se mantém em ascensão - passou dos 45% para 46,3% e tem chances de ser eleita no domingo (6/10).

Ainda segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, no cenário espontâneo, quando não há apresentação dos nomes dos candidatos aos entrevistados, Mara também se mantém à frente de seus adversários, com 31% da preferência. Cunha registra 16,2% e Valverde, 9,3%.

Rejeição

Assim como aconteceu em pesquisas anteriores, o atual prefeito mogiano lidera em rejeição. De acordo com a Paraná Pesquisas, 37,9% dos entrevistados responderam que não votariam de jeito nenhum em Cunha. O candidato petista fica em segundo lugar neste quesito, com 27,6%.

Metodologia

O levantamento da Paraná ouviu 710 pessoas e foi realizado entre 27/9 e 30/9. O grau de confiança do estudo é de 95% e a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-06864/2024.