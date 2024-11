Mara Bertaiolli discute parceria com clínica de hemodiálise para ampliar atendimentos em Mogi

A pouco mais de um mês do início da gestão 2025/2028, a prefeita eleita Mara Bertaiolli avança nas discussões e tratativas para ampliar parcerias e convênios com o objetivo de proporcionar à população mogiana a segurança de contar com atendimentos eficientes, rápidos e resolutivos nas mais diversas áreas. Nesta quarta-feira (27/11/2024), ela se reuniu com a diretoria da Clínica Diaverum, referência em hemodiálise na cidade de Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê.

Acompanhada de seu vice-prefeito eleito, Téo Cusatis, que durante 10 anos foi secretário municipal de Saúde, e do presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, o vereador reeleito José Francimário Vieira de Macedo, o Farofa, Mara Bertaiolli conheceu a estrutura dos serviços prestados pela Diaverum e apontou as principais demandas para melhorias no atendimento a pacientes renais, com foco na diminuição do tempo de espera por vagas em atendimento ambulatorial pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que atualmente chega a três meses.

O grupo, recebido pela gestora operacional da Diaverum, Márcia Martins, o diretor comercial Sérgio Sanches, o diretor clínico Rogério Matsuda e o diretor de compliance Renan da Costa Oliveira, discutiu planos para expansão do serviço, que beneficiará diretamente a população da cidade.

A prefeita eleita reforçou que a Saúde é prioridade para a sua gestão, que está empenhada em fortalecer parcerias que ampliem o acesso a tratamentos de qualidade, garantindo saúde com dignidade para todos os mogianos e mogianas. “Sem dúvida alguma, a área da Saúde é uma das que mais nos preocupa e precisamos de parcerias, além da interlocução com o Governo do Estado, para reestabelecer o atendimento de qualidade na nossa cidade”, destaca Mara Bertaiolli, acrescentando que entre as prioridades estão os compromissos assumidos, como reestruturar a rede municipal de Saúde, para agilizar o agendamento de consultas e exames, e colocar em funcionamento a Maternidade Municipal e o Hospital da Mulher e da Criança.

O vice-prefeito eleito também reafirma a necessidade de melhorar os serviços à população nesta área. “A saúde é nossa maior preocupação, não só pela quantidade de reclamações que recebemos durante a campanha, mas principalmente porque precisamos garantir a continuidade do atendimento às pessoas, que hoje estão se sentindo perdidas dentro de um sistema que não tem mais a mesma eficiência de antes, onde os pacientes encontravam, dentro da cidade, desde consultas até exames e medicamentos”, destaca Cusatis.

Transição

A Comissão de Transição da Gestão Eleita 2025/2028 segue com a programação de trabalhos temáticos, ouvindo e coletando dados com o objetivo de levantar todas as informações necessárias ao início do mandato, no próximo dia 1º de janeiro.

As equipes específicas de cada área, indicadas pela prefeita eleita Mara Bertaiolli e pelo seu vice, Téo Cusatis, têm se debruçado em várias frentes, desde o dia 1º de novembro, quando o grupo foi oficialmente composto, analisando desde a parte financeira e a execução contratual dos serviços prestados à população até a relação dos bens imóveis e patrimonial e a estrutura de cada prédio.