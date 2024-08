Mara Bertaiolli, do PL, segue na liderança para a Prefeitura de Mogi, aponta pesquisa

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (15/8) pelo Instituto Opinião traz a pré-candidata a prefeita de Mogi das Cruzes-SP pelo PL, Mara Bertaiolli, na liderança da disputa, com 35,3% da preferência dos mogianos. O atual mandatário e pré-candidato à reeleição, Caio Cunha (Podemos), pontua em segundo, com 22,8%. Rodrigo Valverde (PT) é o terceiro, com 14,8%. O Instituto Opinião também aponta a liberal como vencedora em todos os cenários num eventual segundo turno.

Os dados acima são de pesquisa estimulada, na qual os pesquisadores oferecem nomes dos concorrentes aos entrevistados. Nesse item, ainda conforme o levantamento, nulos e brancos são 8,3%, indecisos 6,5% e não opinaram 8,5%. A pesquisa ouviu 600 pessoas, entre os dias 10 e 11 de agosto e a margem de erro é 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

No cenário espontâneo, em que os entrevistados, quando questionados sobre em quem votariam, citam nomes que vem à mente, Mara tem 26,3% da preferência. Cunha aparece com 14,5% e Rodrigo Valverde com 8,8%. A Professora Sheila Mantovani (PMN) foi citada por 1,3%, enquanto o Dr. José Roberto (PRTB) tem 0,5%. Votos brancos, nulos, indecisos ou não opinaram somam 48,8%.

Segundo turno

O Instituto Opinião também questionou a preferência dos entrevistados num eventual segundo turno. Mara sairia vencedora em qualquer cenário. Se a disputa fosse contra o atual prefeito de Mogi, a liberal teria 48,8%. Já Cunha, 28,8%. Num confronto com Valverde, a pré-candidata a prefeita pelo PL amplia sua vantagem e atinge 59,5% das intenções de voto contra 18,3% do petista.

Rejeição

O Instituto Opinião perguntou aos entrevistados em quais pré-candidatos a prefeito de Mogi eles não votariam de jeito nenhum. Cunha, que busca a reeleição, é o campeão, sendo rejeitado por 49,3%. Valverde é o segundo, com 24,8%. Já a pré-candidata do PL é uma das menos rejeitadas - aparece em terceiro lugar, com 20,3%.

Metodologia

O levantamento do Instituto Opinião, realizado entre os dias 10 e 11 de agosto em Mogi das Cruzes, tem 95% de grau de confiança e margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-01701/2024

Segunda pesquisa

A pesquisa do Instituto Opinião é a segunda divulgada num período de duas semanas na cidade. Mara também aparece como líder da preferência dos mogianos no levantamento do Instituto Quanti.Lab Consultoria e Pesquisa, encomendado pela Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes (AM 1.070) e tornado público em 29/7. À época, Mara pontuou à frente, com 47% das intenções de voto contra 27% do atual prefeito.