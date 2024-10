Mara Bertaiolli e Caio Cunha fazem 1º encontro para transição de governo

A prefeita eleita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), se reuniu pela primeira vez com o atual prefeito Caio Cunha (Podemos) para tratar da transição de governo. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito em Mogi às 10 horas desta sexta-feira (25) e durou cerca de 20 minutos.

O encontro marcou a entrega do ofício inaugural para a transição, documento onde estão estabelecidas as regras, organograma, prazos e proposta de trabalho, conforme o Manual de Transição Municipal, elaborado pelo Governo Federal.

O processo de transição se inicia oficialmente no dia 1º de novembro e a prefeita eleita designou a Escola de Governo e Gestão de Mogi das Cruzes como sede da transição, ou seja, o local onde serão feitas reuniões e protocolização de documentos.

Após a reunião, a prefeita eleita conversou com a imprensa e falou sobre o encontro.

“Foi muito protocolar, muito rápido. Conversamos bem rápido sobre o documento da transição. Nossa equipe está à disposição e a partir de 1º de novembro vamos entrar realmente com o processo. Da nossa parte é mais trabalho e vamos realmente ver que Prefeitura vamos receber no ano que vem”, disse.

Mara reclamou da transparência da Prefeitura, afirmando não saber como receberá a administração municipal. “Nunca tivemos nenhuma informação em relação à Prefeitura. Só a partir da transição que vamos ter a real situação. Independentemente do que vamos receber, vamos procurar fazer o que pudermos dentro do que planejamos e vamos trabalhar da melhor maneira possível”.

A transição primeiro fará requisições documentais necessárias ao estudo do atual estado político-administrativo e orçamentário-financeiro da cidade. Na sequência serão feitas: reuniões temáticas com todos os atuais secretários municipais e responsáveis por órgãos pertinentes; visitas presenciais em equipamentos públicos, com posterior relatório fotográfico; e auditoria sobre os serviços públicos prestados pela municipalidade.



A comissão de transição da prefeita eleita ficou composta da seguinte maneira: Mara Bertaiolli como responsável pela transição; Téo Cusatis, vice-prefeito eleito, como coordenador geral; Filipe Augusto Lima Hermanson Carvalho na coordenadoria técnica e jurídica; Neusa Aiko Hanada Marialva e Guilherme Luiz Sever Carvalho na coordenadoria administrativa; Robson Senziali e Francisco Carlos Cardenas na coordenadoria financeira e convênios; e Patrícia Cesare dos Santos Oliveira na secretaria geral.

Com o decorrer da transição, serão indicados responsáveis por câmaras setoriais, que buscarão coletar informações especializadas. O documento colocou o dia 11 de novembro como data inicial para as transições setoriais.

Secretariado

Questionada sobre secretariado, a prefeita eleita despistou. “Vamos ver como vai acontecer a transição e depois damos os nomes. Temos pessoas em vista, já conversamos com algumas pessoas, mas o nosso foco é a transição. Tem muito nome bom, vamos ter um secretariado muito técnico e competente”. Mara afirmou que existirá paridade com mulheres no secretariado.