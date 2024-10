Mara Bertaiolli vai criar Secretaria da Mulher em 1º ato como prefeita

A prefeita eleita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), afirmou, durante entrevista na tarde desta terça-feira (8), que a criação da Secretaria da Mulher será o primeiro ato de sua gestão no município.

Eleita no último domingo (6) com 51,08% dos votos, a liberal disse esperar uma transição tranquila e garantiu um time de secretários técnicos e “principalmente mogianos”. Porém, não deu pistas quem assumirá as respectivas pastas. “Ainda não temos nenhum nome no secretariado. Mas garanto que serão técnicos, em cada secretaria, e principalmente mogianos”, disse Mara.

Ela afirmou que sua gestão contará com uma Secretaria da Mulher e promoverá uma reforma administrativa, que deve ganhar corpo baseado no que encontrar durante a transição de governo.

“Nós teremos a primeira Secretaria da Mulher da história de Mogi das Cruzes. A partir dessa transição, de como vamos ver como a prefeitura está, aí posso dizer quais serão as reformas administrativas e se elas irão acontecer. Vai depender muito desse processo de transição”, afirmou. “A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma Secretaria da Mulher. Será meu primeiro ato e trabalharei muito pela saúde das pessoas”.

Sobre a troca de gestão, a prefeita eleita espera que o processo seja tranquilo e transparente. “Tenho certeza de que será uma transição tranquila. É para o bem da cidade. Quero saber que Prefeitura vou receber. Será feita da melhor maneira possível”.

O vice-prefeito eleito, Téo Cusatis (PSD), afirmou que o procedimento será transparente. Além das questões do plano de governo, Cusatis adiantou que será detalhado todo o plano para o primeiro ano de governo. “Da nossa parte, será uma transição transparente e será detalhado o plano para o primeiro ano. Além do plano de governo, inicia-se também o acompanhamento da qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura”, finalizou.