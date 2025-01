Marcos Damasio destina R$ 1 milhão para pavimentação em Salesópolis

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) anunciou, nesta quinta-feira (16), a destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para a pavimentação de um trecho estratégico da Estrada da Aparecida, no bairro do Aterrado, em Salesópolis. A obra promete não apenas melhorar a mobilidade, mas também fortalecer o turismo ao facilitar o acesso ao Parque Municipal do Pinheirinho, um dos principais pontos turísticos da região.

Durante a visita ao município, Damasio reuniu-se com o prefeito Rodolfo Marcondes (Podemos), o vice-prefeito Sérgio de Almeida (Galo), o secretário de Obras e Planejamento Cristian Henrique Faria de Souza, o presidente da Câmara Lorenço Francisco de Oliveira Júnior (Podemos) e os vereadores Michael Silva (Tikinho da Pizzaria, PL), Fabrício Paiva (Podemos), Débora Borges (Podemos) e Mário Barbosa Pinto (DC). O encontro oficializou o investimento, e Damasio marcou presença como o primeiro deputado estadual a visitar Salesópolis em 2025.

O recurso destinado pelo deputado será aplicado na pavimentação de um trecho da estrada, garantindo mais segurança, conforto e acessibilidade para moradores e turistas. Além do impacto positivo no turismo, a obra busca aprimorar a infraestrutura do município, contribuindo diretamente para a qualidade de vida da população.

Com este investimento, Damasio soma R$ 5,75 milhões em recursos para Salesópolis ao longo de seus três mandatos. As verbas já contemplaram áreas como saúde, infraestrutura e desenvolvimento urbano. “Salesópolis é uma cidade que abracei e para a qual venho destinando recursos há alguns anos. O turismo aqui é fundamental, e investir no acesso ao parque é de extrema importância. Hoje vim reafirmar meu compromisso com a cidade. Continuarei destinando recursos para Salesópolis e estou otimista de que 2025 será um ano de grandes conquistas. Desejo sucesso a este time formado pelo prefeito, secretários e vereadores. Estou à disposição de todos”, declarou Damasio.

O prefeito Rodolfo Marcondes ressaltou que Damasio é o deputado que mais enviou recursos para Salesópolis. “A atenção e o empenho do deputado em atender às demandas de nossa região refletem um compromisso constante com o bem-estar da população e com o desenvolvimento local. Graças ao seu apoio, as condições de mobilidade serão significativamente aprimoradas, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para todos. Em nome dos moradores, expressamos nossa gratidão e reconhecimento pelo trabalho realizado em prol de nossa cidade.”