Marqueteiro de Nunes pede medida protetiva contra assessor de Marçal

A defesa de Duda Lima, marqueteiro político da campanha de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo, pediu medida protetiva contra assessor do candidato Pablo Marçal que deu um soco em seu rosto no fim de debate entre os candidatos ao Executivo da capital paulista, na noite desta segunda-feira.

O marqueteiro é natural de Mogi das Cruzes e já participou da campanha de Bolsonaro em 2022.

O advogado de Duda Lima, Daniel Bialski, afirmou que o marqueteiro teve de levar seis pontos no rosto. Os óculos da vítima também acabaram quebrando e nesta quarta o marqueteiro passou por uma consulta no oftalmologista para ver se a visão ficou prejudicada.

A agressão foi registrada no 16º DP, na Vila Clementino, como lesão corporal leve.

“Todos viram, foi uma agressão covarde, criminosa. A polícia tomou todos os cuidados, já determinou as providências que serão encaminhadas ao poder Judiciário. As testemunhas já confirmaram, Duda é a vítima”, disse o advogado.

Ele respondeu também sobre a gravidade das lesões e se o tipo de ocorrência pode ser alterado.

“Por enquanto é lesão corporal leve, mas aguardamos exames complementares, para ver a dimensão das lesões”, explicou.

Na medida protetiva solicitada pela defesa e encaminhada ao Juiz, é citado quatro itens: o assessor está proibido de se aproximar do marqueteiro e manter distância de 300 metros; proibido de manter qualquer tipo de contato, de forma direta ou indireta; proibido de frequentar os mesmo locais de Duda Lima, mesmo que tenha chegado antes dele; e proibido de postar ameaças ou ofendas contra o marqueteiro.

Boletim

O DS teve acesso ao Boletim de Ocorrência. A declaração de Duda Lima diz que o assessor de Marçal “encostou o celular no seu rosto e assim fez um movimento para afastá-lo, mas que depois, já no fim do debate, o assessor revidou com um soco em seu rosto”.

O assessor de Marçal, Nahuel Gomes Medina, faz parte da equipe de vídeos e redes sociais do candidato do PRTB.

No B.O. ele afirma que antes do início do debate foi empurrado por Duda Lima.

Ao fim do programa, o assessor de Marçal viu o marqueteiro xingar o candidato do PRTB e começou a filmá-lo, quando então este tentou tomar o seu celular e que “institivamente reagiu”.