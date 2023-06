Ministério amplia acesso a remédios gratuitos em 104 farmácias na região

De acordo com o Ministério da Saúde, Rede Conveniada - Aqui Tem Farmácia Popular o Alto Tietê tem 104 redes conveniadas com a Farmácia Popular. Mogi das Cruzes tem 51 redes, Itaquaquecetuba tem 15, Suzano 14 redes, Poá tem 6, Ferraz de Vasconcelos e Guararema tem 4 conveniadas cada, Santa Isabel e Biritiba Mirim tem cada 3 redes e por último Arujá e Salesópolis tem duas redes cada.

Com a expansão, mulheres terão acesso gratuito a anticoncepcionais e remédios para osteoporose e beneficiários do Bolsa Família terão acesso de graça aos 40 itens da lista.

O Programa Farmácia Popular do Brasil oferecerá um total de mais de 40 medicamentos gratuitos, que incluem também remédios para asma, diabetes e hipertensão, já disponibilizados gratuitamente desde 2011. Além disso, o programa continuará fornecendo medicamentos para dislipidemia, rinite, glaucoma e doença de Parkinson, assim como fraldas geriátricas, todos com descontos de até 90%, dependendo do medicamento.

Para ter acesso aos medicamentos, os beneficiários precisarão ir a uma farmácia que participe do Programa Farmácia Popular, normalmente identificadas por banners ou adesivos na entrada, e apresentar a receita médica dentro do prazo de validade. Essas receitas podem ser obtidas em hospitais, clínicas ou postos de saúde da rede pública (SUS) ou privada. É importante lembrar que os interessados também deverão apresentar um documento oficial com foto e o número do CPF ou um documento de identidade que contenha esse número.

Essa expansão do Programa Farmácia Popular do Brasil tem como objetivo garantir o acesso a medicamentos essenciais para a população de baixa renda, beneficiando os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

A Prefeitura de Mogi das Cruzes mantém o Promeg - Programa Medicamento Gratuito, uma iniciativa municipal que promove a dispensação de 216 itens em medicamentos pelos Postos de Saúde e unidades especiais (no caso de medicamentos controlados). A lista dos medicamentos do Promeg pode ser consultada no site: https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/public/site/doc/20220603134942629a3ba60df0a.pdf

Ferraz de Vasconcelos atende por volta de 20 mil receitas por mês nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Sendo que mais de 15 remédios são distribuídos gratuitamente. Na qual os medicamentos mais solicitados são os anti-hipertensivos e antidiabéticos.

Suzano tem 30 medicamentos, com diferentes dosagens, perfazendo um total de 40 medicamentos distribuídos nas Farmácias Populares. "Os novos medicamentos anunciados pelo governo federal serão distribuídos conforme as novas regras do programa".

Em Santa Isabel os medicamentos mais requisitados são para hipertensão e diabetes.

Itaquaquecetuba apesar de constar na lista do Ministérios da Saúde, informou que a “cidade contava, até 2017, com duas unidades da Farmácia Popular, mas não recebeu, até o momento, qualquer direcionamento do Ministério da Saúde sobre a retomada do programa no município”. Pela rede oferecem os medicamentos de hipoglicemiantes e anti-hipertensivos na cidade.

Medicamentos da Farmácia Popular

Medicamentos oferecidos gratuitamente para beneficiários do Bolsa Família: medicamentos para o tratamento de diabetes; medicamentos para o tratamento de asmas; medicamentos para o tratamento de hipertensão; medicamentos para o tratamento de osteoporose e medicamentos anticoncepcionais.

Além disso, o programa oferecerá os seguintes medicamentos com descontos de até 90%: medicamentos para o tratamento de dislipidemia; medicamentos para o tratamento de rinite; medicamentos para o tratamento de doença de Parkinson; medicamentos para o tratamento de glaucoma e fraldas geriátricas.

O programa Farmácia Popular ocorre apenas por convênio com a rede privada de farmácias.

As cidades do Alto Tietê seguem na lista do Farmácia Popular após a ampliação do programa anunciado pelo governo federal na semana passada.