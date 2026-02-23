Mogi alerta para tentativa de golpe em pacientes da Carreta de Mamografia

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, foi informada por pacientes que foram atendidas na Carreta da Mamografia, que elas estão recebendo mensagens de tentativa de golpe pelo celular. O conteúdo que está chegando para várias mulheres diz que no resultado do exame consta uma alteração e que elas precisam ter acesso às informações com urgência. Para isso, eles dão duas opções, buscar na “clínica” (usando um nome que não tem nenhuma relação com a Prefeitura) ou receber em casa por um motoboy no mesmo dia.

Caso a pessoa escolha receber em casa, recebe a mensagem “aplicada uma taxa de R$ 9,90 referente ao serviço de entrega, com pagamento realizado no momento da entrega via cartão de débito ou crédito”. Caso ela opte por retirar, o autor da tentativa de golpe diz que só será possível daqui a algumas semanas. “É uma forma de pressionar a paciente e escolher a entrega. Porque, como eles dizem que há uma alteração no exame, é claro que a mulher fica desesperada, acreditando ter aparecido algo ruim. E acaba aceitando a entrega para não ter de esperar para retirar”, explica a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi.

A pasta oficiou o Governo do Estado de São Paulo sobre a tentativa de golpe e informou a clínica usada na mensagem. Também será registrado um boletim de ocorrência. A secretária salienta que os exames realizados na Carreta de Mamografia seguem o seguinte fluxo: após fazer o exame, as pacientes recebem na hora as imagens do exame e um protocolo para impressão do laudo, que é liberado após 48 horas.

As mulheres que não conseguirem acessar o laudo pelo site mulheresdepeito.fidi.org.br, com o login e senha informados na própria carreta, podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para impressão do laudo, levando o canhoto de protocolo.

Atendimento

A Carreta de Mamografia, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, oferece atendimento ao público nas dependências do Pró-Hiper (avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540, Mogilar), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados), até o dia 28 de fevereiro.

Não é necessário agendar. Mulheres de 50 a 74 anos só precisam apresentar RG e Cartão SUS. Já as pacientes entre 35 e 49 anos e a partir dos 75 anos devem apresentar pedido médico, além do RG e Cartão SUS.

De segunda a sexta, há a distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, são 25 senhas. A entrega das senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas para um serviço de referência do SUS para realização de exames complementares ou tratamento.