Mogi-Bertioga deve receber 94,6 mil veículos no feriado de 12 de outubro

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), deve receber mais de 94,6 mil veículos neste feriado da Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. A informação é do Departamento de Estrada de Rodagem (DER).

O feriado, marcado para esta quinta-feira, movimentará as principais rodovias do Estado. Segundo o DER, são esperados mais de 1 milhão de usuários nas principais vias administradas pelo Departamento. O DER iniciou nesta segunda-feira (9) a Operação Nossa Senhora Aparecida, que amplia as ações de segurança nas rodovias do Estado durante o feriado prolongado.

Entre os dias 9 e 15 de outubro, a operação especial contará com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias e com equipamentos para auxiliar o monitoramento. Ao todo, 322 agentes estarão atuando na operação, com o apoio da frota de 51 veículos, os 359 veículos da frota total também estarão de prontidão

Para os romeiros que estejam em marcha pela rodovia Dep. Oswaldo Ortiz Monteiro (SP-062), haverá ponto de apoio no Km 167 com internet, área de descanso, água mineral e carregadores de celulares. Duas outras bases móveis estarão de prontidão, sendo uma no km 211,3 da SP-055 e outra no km 68,3 da SP-098.

Já o apoio aos veículos será realizado por guinchos leves e pesados, caminhonetes de inspeção, van, motocicleta, tenda, antena Wi-Fi, além das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), que estarão à disposição dos usuários 24 horas por dia. Informativos quanto às condições das rodovias e alternativas de tráfego também serão repassados em tempo real pelos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

O DER vai reforçar a sinalização de alerta nas vias que integram a ação. O monitoramento das vias será realizado também por meio de drones, o que permitirá às equipes de controle antecipar cenários que necessitem de intervenções e agilidade no deslocamento de agentes. Por fim, o departamento reforça o pedido de atenção redobrada aos motoristas por conta da grande presença de romeiros nos acostamentos das rodovias.

Melhores horário para viajar

Quarta-feira (11) – 0h às 12h / 22h às 0h;

Quinta-feira (12) – 0h às 07h / 19h às 0h;

Sexta-feira (13) – 0h às 08h / 18h às 0h;

Sábado (14) – 0h às 08h / 18h às 0h;

Domingo (15) – 0h às 9h / 21h às 0h.

Expectativa de movimento

Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055), norte: 159.907

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), sul: 265.800

Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098): 94.661

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125): 45.353

Rodovia Raposo Tavares (SP-270): 448.335



Polícia Militar Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária começa a partir da 00h do dia 11 de outubro até as 23h59 do dia 15 de outubro a “Operação Impacto Padroeira - 2023”.

A operação tem por objetivo, promover ações de implementação ao policiamento, proporcionando mais segurança a todos os usuários da malha rodoviária do Estado de São Paulo.

Em relação aos melhores horários para a realização de deslocamento, a PMR orienta evitar o horário com grande número de veículo em circulação que é na quarta-feira (11) no período da tarde até o início da madrugada.; na quinta-feira (12) no período da manhã e no domingo (15), no período da tarde até o início da madrugada.