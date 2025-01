Mogi-Bertioga terá interdições neste sábado para retirada de rochas

A Mogi-Bertioga (SP-098) passará por interdição a partir deste sábado (4) para a remoção de rochas em um trecho da serra, com risco de deslizamento. A interdição ocorrerá de forma intercalada entre os quilômetros 85 e 200.

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), o serviço faz parte da operação "Encostas Seguras", dando continuidade à fase de limpeza do talude. A operação contará com todo o aparato operacional, incluindo maquinário, recursos de sinalização e inspeção de tráfego, além do apoio de alpinistas, projetistas e técnicos, que farão o acompanhamento próximo das ações.

A partir de terça-feira (7) até sexta-feira (10), a rodovia poderá ter bloqueios intermitentes, com intervalos de 30 a 40 minutos, para o desmonte dos fragmentos rochosos e a retirada dos sedimentos que oferecem risco de queda sobre a via.

Rotas alternativas



A CNL recomenda que, durante esses dias, os motoristas utilizem rotas alternativas, como a Rodovia dos Imigrantes, Anchieta e/ou Tamoios, para acessar as cidades litorâneas.