Mogi cria Banco de Ração para atender animais de famílias e entidades em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, oficializou nesta segunda-feira (17/3) a criação do Banco de Ração do município. O serviço tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade social, protetores independentes e organizações sociais devidamente cadastradas, oferecendo apoio na alimentação de seus animais de estimação. A medida faz parte da retomada das ações de proteção animal em Mogi das Cruzes pela atual gestão.

“A proteção animal é um compromisso da atual administração e a prefeita Mara Bertaiolli determinou que a secretaria adote medidas práticas para o cumprimento deste objetivo. A criação do Banco de Ração é uma dessas medidas e funcionará como um importante suporte para garantir o bem-estar dos animais e proporcionar dignidade às famílias que enfrentam dificuldades econômicas”, afirma a secretária Patricia Cesare.

Para ter acesso à doação de ração, será necessário, primeiramente, realizar um pré-cadastro presencial no Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea), localizado na Estrada Santa Catarina, 2540. Para efetuar o cadastro, os interessados deverão apresentar documento pessoal (RG e CPF/CNPJ), Cartão SIS, comprovante de endereço atualizado e folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico). O atendimento para o pré-cadastro será realizado entre os dias 20 a 31 de março, das 9h às 16h. A partir do cadastro oficializado, as entidades poderão retirar a doação de ração, conforme os critérios estabelecidos.

Doações

A implantação do Banco de Ração também permitirá à Prefeitura de Mogi das Cruzes receber doações provenientes de pessoas físicas, estabelecimentos comerciais, fabricantes, bem como apreensões realizadas por órgãos municipais, estaduais e federais (resguardada a aplicação das normas legais). O banco também poderá receber itens e utensílios utilizados por animais, como móveis, roupas, remédios, coleiras, guias, casinhas, bolsa de transportes e brinquedos, provenientes de doações.

Os mogianos interessados podem levar as doações diretamente ao Nubea ou entrar em contato com o núcleo para agendar a retirada de grandes volumes (no caso de pessoas que não possam levar as doações até lá). A sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal (rua Braz Cubas, 470 - Centro) também receberá as doações.

A secretária Patricia Cesare lembra que o Banco já recebeu a primeira doação. A empresa Reciclatec, que trabalha com logística reversa de madeira e atua nos ecopontos de Mogi das Cruzes, fez o primeiro grande aporte, no total de 1 tonelada de ração: "Quero agradecer a Taís, proprietária da Reciclatec, pelo apoio e pela doação. Pessoas assim fazem a diferença e vão ajudar a manter o Banco de Ração sempre abastecido", disse a secretária.

Mais informações sobre o processo de cadastro e a doação de ração podem ser obtidas diretamente no Núcleo de Bem-Estar Animal, pelo telefone 4792-8585 ou pelo whatsapp 94304-7596.