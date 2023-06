Mogi recebe uma das principais empresas de câmbio do Brasil

Dados divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) em parceria com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) revelam que o Alto Tietê está entre as 22 regiões que mais exportaram no Estado até o momento.

Só nos primeiros cinco meses de 2023, as empresas da região registraram um volume de exportações na ordem de US$ 415,3 milhões, enquanto as importações atingiram o patamar de US$ 748,6 milhões.

Todo esse potencial do Alto Tietê tem margem para crescer ainda mais. É o que comentam os sócios-fundadores da B2Gether, Janaina Assis e Diego Zia. Eles argumentam que uma parte importante do volume negociado com o exterior é gasto com tarifas bancárias (spreads cambiais).

“Atuamos há muitos anos no mercado de câmbio e esse cenário sempre se repete: as empresas gastam muito nas transações internacionais e isso não é bom para o fluxo de caixa. Esse dinheiro pago em tarifas bancárias poderia ser revertido em investimentos, por exemplo”, pontuam.

Moradores de Mogi das Cruzes, os CEOs explicam que, além da questão econômica, a B2Gether pode otimizar as operações de câmbio das empresas da região, cuidando da parte burocrática e da negociação com os bancos.

“Como já moramos em Mogi, decidimos trazer a sede da B2Gether para a cidade e, com isso, aumentar a nossa atuação junto às empresas do Alto Tietê. Estamos de portas abertas para ajudar essas companhias a economizarem mais nas transferências internacionais e a melhorarem a qualidade dos fluxos operacionais das transações cross border”, complementam Janaina e Zia.

Só em 2022, a B2Gether intermediou mais de R$ 4 bilhões em operações de câmbio aos seus clientes, entre eles empresas que fazem importações e exportações, empresas que atuam como facilitadoras de pagamentos, assim como influenciadores e canais no YouTube que monetizam e pessoas que compram moeda estrangeira para viajar.

A sede da B2Gether fica no bairro Mogilar, no Helbor Dual Patteo. O WhatsApp da empresa é o (11) 99162-3813.

