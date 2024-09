Mogi registra 17ª morte por dengue; Alto Tietê chega a 46 óbitos pela doença

Mogi das Cruzes registrou, nesta quarta-feira (4), a 17ª morte por dengue em 2024. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a vítima é uma mulher de 91 anos. A morte ocorreu no dia 6 de junho. Segundo a pasta, ela tinha comorbidades.

Com o novo óbito, o Alto Tietê chegou a 46 mortes pela doença neste ano. Apenas Arujá e Salesópolis não registraram óbitos por dengue em 2024.

As 17 mortes contabilizadas colocam Mogi das Cruzes como a cidade com maior número de óbitos em 2024. Em seguida, Suzano aparece com 10. Há uma divergência em relação aos números de Itaquaquecetuba. De acordo com o Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo, foram seis mortes neste ano no município. Em contato com o DS, a Prefeitura informou que contabilizou sete mortes.

Poá (4), Biritiba Mirim (2), Ferraz de Vasconcelos (2), Guararema (2) e Santa Isabel (2) completam a lista.

Dengue

O vetor da doença é a fêmea do mosquito Aedes Aegypti. Os principais sintomas são: febre alta (podendo chegar a 40°C), dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

No entanto, a infecção por dengue pode ser assintomática (sem sintomas), leve ou grave. Neste último caso pode levar até a morte. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.