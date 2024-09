Mortes no trânsito crescem 37,8% entre janeiro e agosto

O número de mortes no Alto Tietê cresceu 37,8% entre janeiro e agosto deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2023. Nesses oito meses do ano, foram 131 vítimas, ante 95 em 2023. Os dados são do Infosiga, e foram divulgados nesta quarta-feira.

Das dez cidades da região, apenas duas tiveram queda no comparativo entre os dois períodos, enquanto outras oito tiveram aumento.

Redução

Suzano e Santa Isabel tiveram redução de 10%, cada. Em Suzano, o total de mortes caiu de 20 para 18 em 2024.

Enquanto em Santa Isabel a redução foi de 10 para nove mortes.

Aumento

O maior aumento percentual de mortes foi em Salesópolis, que saltou 500%, passando de uma vítima ano passado para seis neste ano. Empatados com crescimento de 133%, aparecem Ferraz e Guararema. As duas cidades registraram três mortes em 2023 para sete em 2024.

Arujá é a cidade seguinte, com aumento de 100%, passando de quatro para oito mortes. Mogi e Poá aparecem com números semelhantes: 51,7% e 50%, respectivamente. Em Mogi, o total passou de 29 para 44 óbitos. Enquanto em Poá passou de três para quatro. Fecha a lista, Itaquá, com crescimento de 4,36%, passando de 23 para 24 óbitos nos períodos analisados.

Biritiba também teve aumento expressivo, passando de zero vítimas para cinco em 2024.

Agosto

Somente em agosto, a região teve redução de 25%, quando comparado ao mesmo mês de 2023. Foram 12 em agosto do ano passado e nove no último mês. Das dez cidades, três tiveram queda de mortes em agosto, quatro tiveram aumento e outras três não tiveram mortes em 2023 e 2024.