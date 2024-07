Mortes no trânsito têm queda de 26,7% no Alto Tietê, aponta Infosiga

O número de mortes no trânsito no Alto Tietê caiu 35,3% em junho, de acordo com os dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).

Neste mês, a região registrou 11 óbitos. Em junho do ano passado, foram 15 ocorrências, de acordo com o Infosiga. Os números foram atualizados nesta quarta-feira (24).

Mês anterior

Ainda segundo a plataforma, o Alto Tietê teve queda de 35,3% em relação ao mês anterior, quando foram registradas 17 ocorrências.

2024

No acumulado do ano, foram 97 óbitos registrados. Mogi das Cruzes lidera com 26 mortes, seguida por Itaquaquecetuba (21) e Suzano (16). Na sequência aparecem Santa Isabel (8), Ferraz de Vasconcelos (5), Guararema (5), Arujá (5), Biritiba Mirim (4), Salesópolis (4) e Poá (3).

Estado

Em todo o Estado, a plataforma registrou 556 mortes no trânsito. No acumulado de 2024, foram 2.999 mortes em todo o território paulista.