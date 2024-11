Mortes no trânsito tem queda de 5,8% em outubro, aponta Infosiga

O Alto Tietê registrou 16 mortes no trânsito em outubro. As informações são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga), nesta quinta-feira (21). Em outubro do ano passado, o número de óbitos nas estradas da região foi de 17, indicando uma diminuição de 5,8%.

De acordo com o Infosiga, Suzano registrou seis óbitos no mês passado, sendo a cidade com o maior número de óbitos no trânsito em outubro. No mesmo período, em 2023, foram três.

Itaquaquecetuba aparece na sequência, com quatro mortes no período. No ano passado, foram oito. Arujá contabilizou duas mortes, segundo a plataforma. Cenário diferente do ano passado, quando não houve registros.

Mogi das Cruzes, Guararema e Santa Isabel tiveram uma morte cada, mantendo o número do ano anterior. Somente em Mogi houve queda: de dois para um.

Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos e Salesópolis não registraram óbitos. Se comparado com outubro de 2023, Biritiba e Salesópolis tiveram queda de dois para zero, enquanto Ferraz se manteve sem registros de óbitos.