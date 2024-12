Nordeste domina turismo e jovens lideram planejamento digital, aponta pesquisa da Unipiaget

O turismo no Brasil segue em ascensão, e um estudo do Observatório de Preços Unipiaget trouxe à tona as principais tendências no planejamento de férias entre moradores da região do Alto Tietê. A pesquisa destacou o protagonismo dos jovens, o uso crescente de tecnologia e a predominância do Nordeste como destino preferido.

Realizada com 250 entrevistados de diferentes faixas etárias e gêneros, a pesquisa apontou que os jovens de 18 a 25 anos representam o maior grupo de viajantes frequentes. Esses mesmos jovens demonstram preferência por organizar suas viagens por meio de aplicativos e ferramentas digitais, com 38,2% optando por plataformas online e 27,9% utilizando aplicativos específicos para planejar e reservar.

No quesito destino, o Nordeste se destaca como a escolha de 43,8% dos entrevistados, reforçando seu apelo pelas praias paradisíacas e clima agradável. O Sudeste aparece na sequência com 31,1%, enquanto viagens internacionais representam apenas 6,8% das intenções.

O planejamento antecipado também foi um ponto forte: 80,5% dos participantes afirmaram que costumam organizar suas viagens com antecedência, sendo que 27,9% o fazem entre um a três meses antes da data de embarque. Já a escolha da forma de pagamento reflete o cenário econômico, com 62,9% preferindo o uso do cartão de crédito, uma alternativa que facilita o parcelamento.

Outro destaque da pesquisa foi a predominância das viagens em família, escolhidas por 83,7% dos entrevistados. Viagens com amigos e individuais aparecem como escolhas menores, especialmente entre os mais jovens.

O estudo do Observatório de Preços Unipiaget conclui que, apesar das limitações financeiras enfrentadas por muitos, o desejo de viajar continua forte. Combinando tecnologia, planejamento antecipado e criatividade na escolha dos destinos, os brasileiros seguem explorando o país e, eventualmente, o exterior, sempre atentos às melhores opções e experiências.