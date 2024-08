Notas do Ideb no Alto Tietê ficam abaixo da meta para o 9º ano

Nenhuma cidade do Alto Tietê atingiu a meta de 2021 no 9º ano do Ensino Fundamental. É o que aponta o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgado nesta quarta-feira (15), pelo Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Por outro lado, metade das cidades atingiram a meta esperada para o Ensino Médio.

O índice foi criado em 2005 e avalia a qualidade da educação no Brasil. Segundo o indicador, Suzano atingiu a nota 5,0 no Ideb 2023. A meta era de 6,0. O índice atingido por Mogi das Cruzes foi de 5,3 e em Itaquá 4,6, também abaixo de meta, que eram 5,9 e 5,3, respectivamente. Arujá foi outra cidade da região que chegou a 5,3, sendo a meta de 2021 6,1.

Poá e Santa Isabel tiveram a mesma nota: 5,4. A meta para os municípios era de 6,3 e 6,1, respectivamente. Já Salesópolis atingiu 5,5 no Ideb 2023, também abaixo do esperado, que era 6,3.

Biritiba Mirim (4,8), Ferraz de Vasconcelos (5,0) e Guararema (5,0), também tiveram indicadores abaixo da média. As metas eram de 5,6, 5,7 e 5,8, respectivamente.

Anos iniciais

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, apenas Guararema e Salesópolis foram bem avaliadas. Guararema superou a meta de 6,9 e obteve 7,5 no último levantamento. Salesópolis atingiu a meta de 2021: 6,7.

Arujá (6,4), Biritiba Mirim (5,6), Ferraz (6,1), Itaquá (5,9), Mogi (6,3), Poá (6,2), Santa Isabel (6,3) e Suzano (6,0) não atingiram a meta.

Ensino Médio

Das dez cidades da região, cinco atingiram a meta para o Ensino Médio. São elas: Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquá, Mogi das Cruzes e Poá. Arujá atingiu a nota 4,2, que é a meta estipulada para o município. Poá também obteve o mesmo indicador da meta de 2021, assim como Itaquá: 4,4 e 3,9, respectivamente.

Mogi das Cruzes, por sua vez, superou a meta inicial de 4,4 atingiu 4,5, segundo os dados do Ideb. O mesmo ocorreu com Ferraz de Vasconcelos, que superou os 4,0 e registrou o índice de 4,2.

Os demais municípios também registraram um desempenho abaixo da média. Suzano se aproximou: em 2023, o índice foi de 4,1 e a meta esperada era de 4,2. Biritiba Mirim (4,0), Guararema (4,1), Salesópolis (4,4) e Santa Isabel (4,4) também tiveram um desempenho abaixo da média. A meta, em Biritiba, era de 4,2. As metas em Guararema, Santa Isabel e Salesópolis eram de 4,3, 4,6 e 4,8, respectivamente.