Nova sede da Delegacia da Mulher é inaugurada em Ferraz de Vasconcelos

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) inaugurou, na tarde desta quarta-feira (3), a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ferraz de Vasconcelos. A solenidade contou com a presença da prefeita Priscila Gambale e do secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A DDM fica localizada no mesmo local da Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos, na Rua David Rogatis, 49, no Parque Dourado.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, disse que 70% dos casos registrados na Delegacia da cidade são relacionados à violência contra a mulher. “Aqui na cidade, 70% dos casos que vão para a Delegacia titular são casos de agressões contra a mulher. Por isso buscamos essas políticas públicas de apoio para as nossas mulheres”.

Ela afirmou que a inauguração da DDM significa um aviso para os agressores da cidade. “Com certeza é um recado. Tenho certeza de que ações como essa vão inibir muitas ações de violência contra a mulher. A Prefeitura vem trabalhando juntamente com o governo do estado para trazer proteção para as nossas mulheres”, disse.

Sobre outras ações relacionadas à violência contra mulher, ela destacou o trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) com a Patrulha Maria da Penha e a Casa da Mulher Paulista Ferrazense. “A Casa da Mulher hoje já funciona com profissionais da área para fazer o atendimento daquela mulher que foi vítima, não sabe para onde ir e quer receber um apoio. Em três meses, a Casa da Mulher já fez o atendimento de mais de 300 mulheres. Através da GCM também temos a Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho de auxílio”.

Um projeto de conscientização do agressor também deve ser implantado na cidade. “Em parceria com o Ministério Público, temos programas de orientações, tanto para as mulheres quanto para os homens. Vai ser implantado o programa ‘E aí, José’, que é um trabalho para o agressor, para que ele não faça mais essas agressões contra as mulheres”, finaliza.

O secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, falou sobre a importância desse equipamento e sobre as ações do governo estadual na defesa da mulher agredida.

“Uma conquista muito importante não só para Ferraz, mas para toda a região. Estamos aumentando a rede de proteção às mulheres do estado de São Paulo. Uma alternativa que encontramos para fazer o funcionamento 24 horas foi aumentar a capilaridade do atendimento por videoconferência, porque é diferente uma mulher ser atendida por outra mulher. Não adianta ela ser agredida e ser atendida por um homem”, disse.

Ele falou sobre o aplicativo SP Mulher. “Ele reúne três qualidades. Existe a possibilidade de fazer um registro da ocorrência; tem o botão de socorro, que era uma ferramenta da Polícia Militar; também ativamos o serviço de localização, que a mulher compartilha a localização dela e, caso esteja em perigo, a PM já vai direto ao local”.

De acordo com ele, todas as DDMs do estado de São Paulo receberam ao menos uma viatura no fim do ano passado, incluindo a de Ferraz de Vasconcelos, que ainda não estava finalizada.