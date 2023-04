Novo ciclo de lançamentos de construtora vai movimentar R$ 240 milhões na região

A construtora Sousa Araujo vai movimentar R$ 240 milhões na economia do Alto Tietê em um novo ciclo de lançamentos até 2024. O investimento corresponde ao VGV (Valor Geral de Vendas) de 940 apartamentos. As futuras obras têm potencial para gerar até mil empregos diretos e indiretos em quatro cidades da região.

Para marcar a nova fase, a construtora está lançando, neste mês de abril, 392 novas unidades no residencial Sou Pleno Life, com um VGV estimado de R$ 94 milhões. O empreendimento está localizado no distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, e conta com apartamentos de dois dormitórios.

O plano de investimentos da empresa já foi apresentado ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Mogi das Cruzes, Pedro Komura. Também serão lançados apartamentos em Suzano (180 unidades, com 72 milhões de VGV), Poá (104 unidades, com 21 milhões de VGV) e Guarulhos (264 unidades, com 53 milhões de VGV).

"Somos especialistas no primeiro imóvel e as pesquisas que realizamos apontam uma grande demanda por esse tipo de apartamento na região. Já temos uma presença estabelecida no Alto Tietê, com residenciais lançados anteriormente em Suzano e Mogi. Entramos agora em uma nova etapa de investimentos", explica o gerente comercial da construtora, Magno Magalhães.

À medida que os novos empreendimentos avancem, a construtora vai disponibilizar as vagas nos PATs (Posto de Atendimento ao Trabalhador) ou nos programas municipais de emprego, como o Mogi Conecta Empregos. Mas os interessados já podem enviar currículos pelo banco de talentos da empresa no site www.sousaaraujo.com.br/trabalhe-conosco

Programa habitacional

O residencial Sou Pleno Life já foi apresentado para corretores e imobiliárias. O stand de vendas, com apartamento decorado, fica na avenida Francisco Ferreira Lopes. Os primeiros 70 compradores já assinaram os contratos no começo deste mês.

A construtora é parceira da Caixa Econômica Federal, com acesso a financiamentos e subsídios por programas como o Minha Casa Minha Vida. "A localização e diferenciais como a varanda gourmet, em um produto Minha Casa Minha Vida, tiveram uma grande aderência junto aos clientes", aponta a gerente regional da construtora, Daniela Carrino.

Os apartamentos do residencial têm até 54 m2 distribuídos em dois quartos (com ou sem suíte), sala de estar e jantar, varanda gourmet, cozinha, área de serviço e banheiro. Cada unidade conta com uma vaga de garagem. Essa configuração e a localização chamaram a atenção do arquiteto de soluções Alison Abrantes Duarte.

"Já visitei quatro empreendimentos em Mogi. Na região de Brás Cubas, essa é uma opção bem interessante. Tanto pelo espaço do empreendimento quanto pelos itens oferecidos no condomínio", destaca o profissional da área de tecnologia da informação.

As áreas de convivência apresentam mais de dez itens de lazer e são entregues equipadas e decoradas. "Esse é um diferencial importante, que traz economia para os clientes. É um apartamento pensando em quem está em busca do primeiro imóvel", avalia Magalhães.