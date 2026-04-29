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Jornal Diário de Suzano - 29/04/2026
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Região

Dia do Trabalho: SPMAR espera um fluxo de 824 mil veículos no Rodoanel

Período do feriado marcará o início das ações do Maio Amarelo na rodovia

29 abril 2026 - 16h21Por da Reportagem Local
824 mil veículos devem passar pelo Rodoanel824 mil veículos devem passar pelo Rodoanel - (Foto: Divulgação/SPMar)

A Concessionária SPMAR, responsável pela administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, estima que 824 mil veículos circulem pela rodovia durante o feriado do Dia do Trabalho (1º de maio).

A maior parte desse fluxo deve se concentrar no Trecho Sul, onde são esperados 577 mil veículos. Já no Trecho Leste, a expectativa é de 247 mil veículos ao longo do período.

Horários de maior fluxo previsto:

Sexta-feira (01/05): das 06h às 22h.

Sábado (02/05): das 07h às 18h.

Domingo (03/05): das 09h às 21h.

Maio Amarelo 

O feriado também marca o início oficial das ações do Maio Amarelo na SPMAR. Este ano, a campanha traz o tema: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

No sábado, dia 2 de maio, será realizada a ação Ciclista Seja Visto , focada na segurança de quem utiliza os acostamentos da rodovia. A iniciativa utiliza óculos de realidade virtual para demonstrar a diferença vital que o uso de coletes refletivos faz na visibilidade noturna e em condições de chuva.

 “Vamos aproveitar o grande fluxo de ciclistas no feriado para reforçar a importância de se pedalar com segurança e de forma visível,o que facilita a identificação por parte dos outros motoristas” ressalta Andrew Aquino, gerente de operações da Concessionária SPMAR que distribuirá coletes refletivos aos ciclistas durante a ação.

Apoio – Ao longo da rodovia o usuário ainda conta com telefones de emergência colocados a cada quilômetro. Caso tenha uma eventualidade, dispõe ainda de uma equipe completa de socorro com 21 viaturas de apoio à disposição 24 horas, entre elas: 5 ambulâncias,  8 guinchos (6 leves e 2 pesados), 6 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate ao incêndio e 1 carro de resgate de animais.

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