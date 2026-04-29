SPMAR instala Posto Itinerante de Atendimento no Atacadão de Poá

Com o avanço das intervenções no Complexo Viário do Alto Tietê, o Posto Itinerante de Atendimento da SPMAR iniciou o plantão de dúvidas no estacionamento da rede de supermercados Atacadão, na cidade de Poá. A unidade móvel tem como objetivo oferecer suporte imediato para facilitar o acesso a informações do empreendimento durante o período de obras.

No local, os moradores conhecem os materiais didáticos, consulta ao mapa da obra e projeções detalhadas do projeto final. O posto também funciona como um guia prático para explicar mudanças temporárias no tráfego e o cronograma das próximas etapas. De acordo com Fabio Loiola, gerente de Comunicação e Ouvidoria da SPMAR, a presença física da concessionária na região é importante para fortalecer o diálogo com a comunidade e explicar de forma descomplicada os impactos de uma obra de grande porte.

O Posto Itinerante de Atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na Rodovia João Afonso de Souza Castellano, número 1.500, na Vila Jau, em Poá. O cronograma completo da unidade móvel pode ser acompanhado pelo site oficial da concessionária: www.spmar.com.br.