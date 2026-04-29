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Jornal Diário de Suzano - 29/04/2026
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Região

Feira Gastronômica de Ferraz acontece excepcionalmente nesta quinta-feira (30)

Evento será realizado das 13h às 21h no Calçadão da XV de Novembro

29 abril 2026 - 16h28Por De Ferraz
Evento será realizado das 13h às 21h no Calçadão da XV de NovembroEvento será realizado das 13h às 21h no Calçadão da XV de Novembro - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza, excepcionalmente nesta quinta-feira (30), mais uma edição da Feira Gastronômica no Calçadão da XV de Novembro. O evento acontece das 13h às 21h e reúne opções variadas de alimentação e convivência para a população.

A feira já se consolidou como um espaço de lazer e incentivo ao empreendedorismo local, reunindo comerciantes e expositores da cidade. A iniciativa busca fomentar a economia, gerar renda e valorizar a gastronomia local, além de proporcionar um ambiente acessível para que moradores e visitantes possam aproveitar momentos de lazer.

Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, a ação reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do comércio local e o incentivo a iniciativas que movimentem a economia da cidade.
A Prefeitura convida toda a população a participar e prestigiar mais esta edição.

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